Младост, талант и вдъхновение на сцената на Чудомирови празници

С много емоция и вдъхновение премина концертът „Млади таланти“, част от Чудомирови празници 2026 в Казанлък.



Сцената на зала „Любомир Кабакчиев“ се превърна в място, където музиката и танцът се срещнаха, за да разкажат най-красивите истории – за любовта, мечтите и смелостта да твориш.



В концерта взеха участие възпитаници на вокална студия „Искрица“ и формация „Искрица Гранд“ при НЧ „Искра – 1860“, Школа по изкуствата „Емануил Манолов“, както и млади изпълнители от китарната школа към НЧ „Звезда – 1918“, с. Хаджи Димитрово. Със своите изпълнения те поведоха публиката през нежни класически мелодии, обичани песни и вълнуващи музикални моменти.



В програмата се включиха и ученици от СУ „Екзарх Антим Първи“ с песни и гайдарски изпълнения, които внесоха автентичен български дух. Финален акцент постави фолклорен ансамбъл „Палавници“ при НЧ „ЖАР – 2002“, който с енергия и темперамент превърна вечерта в истински празник.



Концертът остави след себе си топлина, усмивки и аплодисменти – доказателство, че младите таланти на Казанлък носят в себе си искрата на изкуството и вдъхновението за бъдещето.





