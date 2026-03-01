Кукерската традиция оживя в Стара Загора за 25-и път

Пространството пред сградата на Община Стара Загора днес се изпълни с цвят и настроение благодарение на многобройните участници в 25-ото издание Фестивала на маскарадните игри. Дефилето на кукерите премина по бул. „Цар Симеон Велики“, а звънът на чанове и хлопки огласи празника и създаде неповторима атмосфера.

Заместник-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева приветства гостите и жителите на града и официално откри фестивала.

„Поздравявам организаторите от читалищата и специално доайена – акад. Крум Георгиев, който е и почетен гражданин на Стара Загора. Днес голяма част от аплодисментите ще бъдат именно за него, защото благодарение на неговите усилия Фестивалът на маскарадните игри вече 25 години е част от културния календар на града“, подчерта зам.-кметът и пожела здраве и успех на всички участници.

Председателят на Общинския съвет в Стара Загора Ивета Лазарова също приветства гостите в най-зеления град – Стара Загора.

„Това е фестивал на българския дух, традиции и култура. Благодаря на организаторите за усилията им и пожелавам този ден да донесе на всички ни светлина, късмет и любов“, заяви Ивета Лазарова.

Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков се обърна към участниците и публиката с думите:

„Днес улиците на Стара Загора оживяват благодарение на вас. Кукерството и маскарадните игри не са само цветно шоу — това са живи нишки от паметта на народа ни, изпълнени със смисъл за пречистване, плодородие и общност“.

„Благодаря на всички участници, организатори и съмишленици — нека заедно направим този ден незабравим и да покажем, че богатството на нашата история е сила, която ни обединява“, подчерта Николай Диков.

Тази година фестивалът събра близо 20 традиционни групи от селища в районите на Силистра, Шумен, Перник, Ямбол, Павел баня, Пазарджик и Ивайловград. Журито на фестивала е с председател доц. д-р Ангел Янков – директор на Регионалния етнографски музей – Пловдив, и членове Юлия Славова – художник и дизайнер, Жейна Желева – фотограф, както и хореографите Красимир Димитров и Кирил Кирчев.

Организатори на събитието са Община Стара Загора, НЧ „Н. Лилиев 2005“ и НЧ „Настроение 2017“, Регионален исторически музей – Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, НЧ „Родина-1860“.

Фестивалът събра групи и участници от различни етнографски области на страната и превърна Стара Загора в жива кукерска сцена. Началото бе поставено с впечатляващо изпълнение на кукерите от Дневния център за деца и младежи с увреждания – Стара Загора. След тях се представиха и малките кукери от ДГ „Първи юни“ – с. Ягода, община Мъглиж, ДГ № 20 „Мир“ – Стара Загора, ДГ № 8 „Българче“ – Стара Загора и ДГ № 58 „Звездица“ – Стара Загора.

Община Стара Загора напомня, че по повод фестивала временно има промяна в движението на транспорта в района.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com