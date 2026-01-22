Регионални

Казанлък излиза на световната туристическа сцена с участие на FITUR 2026

Форумът е едно от най-мащабните и престижни събития в световния туристически сектор

Казанлък излиза на световната туристическа сцена с участие на FITUR 2026
22 яну 26 | 16:24
69
Никол Симова

Община Казанлък участва за първи път в Международното туристическо изложение FITUR 2026, което се провежда в Мадрид, Испания – едно от най-мащабните и престижни събития в световния туристически сектор.

В своето 46-о издание FITUR събира над 10 000 компании от 161 държави, разположени в девет изложбени зали, с 967 основни изложители и 111 държави с официално национално представителство.

Форумът е едно от най-мащабните и престижни събития в световния туристически сектор.

В рамките на откриването кралят на Испания Филип VI и кралица Летисия посетиха и щанда на Община Казанлък.

Първото участие на Община Казанлък във FITUR е важна стъпка към международното популяризиране на региона като атрактивна туристическа дестинация с богато културно-историческо наследство, утвърдени традиции и значим туристически потенциал.


Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Регионални
Коментирай