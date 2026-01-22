Казанлък излиза на световната туристическа сцена с участие на FITUR 2026

Община Казанлък участва за първи път в Международното туристическо изложение FITUR 2026, което се провежда в Мадрид, Испания – едно от най-мащабните и престижни събития в световния туристически сектор.



В своето 46-о издание FITUR събира над 10 000 компании от 161 държави, разположени в девет изложбени зали, с 967 основни изложители и 111 държави с официално национално представителство.



Форумът е едно от най-мащабните и престижни събития в световния туристически сектор.



В рамките на откриването кралят на Испания Филип VI и кралица Летисия посетиха и щанда на Община Казанлък.



Първото участие на Община Казанлък във FITUR е важна стъпка към международното популяризиране на региона като атрактивна туристическа дестинация с богато културно-историческо наследство, утвърдени традиции и значим туристически потенциал.





