Филмът „Един грам живот“ с безплатна премиера в Етрополе

По инициатива на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров и в партньорство с „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед“ ще бъде излъчена безплатно премиерата на филма „Един грам живот“ на 14 ноември 2025 г. (петък) от 13:00 ч. в Големия салона на НЧ „Тодор Пеев-1871“.

Филмът „Един грам живот“ е филм с мисия, провокация и послание. Той е вдъхновен от реални събития и насочва вниманието към превенцията на злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора.

„Искаме този филм да достигне до повече млади хора, да знаят какви са последиците от наркотичните вещества и да се предпазят. Здравето на нашите деца е важно за всички нас“, заяви кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров.

Официалната премиера на филма „Един грам живот“ по кината е на 14 ноември. Четири съдби се превръщат в разпадаща се частица “живот“. Съдби, които се преплитат в една обща житейска история, разкриваща грозната истина за дрогата. Причината им да посегнат към това заразно зло е различна, но винаги води до бездънна пропаст, от която трудно се излиза. А в много случаи - спасението дори е невъзможно. Приятелство, болка, гняв, наивност, безумни противоречия, разбити мечти и желание за живот. Истинските събития, които представя „Един грам живот”, засягат дълбоко връзката дете - родител, родител - дете и разкриват дълбоките лични, семейни и социални последствия от употребата на наркотици сред младите.

