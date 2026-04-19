Ето кое е селото рекордьор по най-дълъг избирателен списък

Една от най-многобройните избирателни секции в България се намира в благоевградското село Бело поле. И не, защото там живеят много хора, а просто защото регистрираните по постоянен адрес тук се увеличават постоянно: за последните десет години регистрираните северномакедонски граждани с български паспорт са се увеличили с над 65%.

Например, на парламентарните избори през 2014 година, право на глас в секцията в село Бело поле са имали 7553 човека. На днешните избори на 19 април, гласоподавателите са малко над 12 600 човека. На миналите парламентарни избори през 2023 г., избирателите в Бело поле бяха над 11 хиляди, а избирателният списък там бе 396 страници. Реално гласуващите на всеки един избор, обаче са около 500 души, казват от РИК-Благоевград. Създава ли това проблем на членовете на СИК в Бело поле - заместник-председателят на секцията Павлина Секулова сподели, че на минали избори, когато е била председател на секцията, е имало проблем с гласуващ македонски гражданин с български паспорт.

“На миналите избори, когато бях председател на секцията, имахме един, който дойде да гласува и ме разкарваха по полицията. Защо сме му дали правото да гласува? Аз отговарям на служителката в полицията, казвам, че той си беше в списъка. Тогава, казва, защо ви разкарват. Ние искахме те да са дерегистрирани, но никой не ни обръща внимание“, коментира за Радио Благоевград Павлина Секулова.

На въпрос: Вярно ли е, както купуването на гласове, така и регистрацията на македонски граждани на български адреси, се е превърнало в бизнес, Павлина Секулова отговори:

“Разбира се, да, така е, на 150% е така. Но, не знам колко върви тарифата“.

БНР

