Ето кое е селото рекордьор по най-дълъг избирателен списък
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Пламна 500-декарова нива с узряло жито в землището на село Бело поле, община Ружинци, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Сигнал за ог...
Вдигнаха им данъците Много хубаво не е на хубаво. Това разбраха жителите на благоевградските села Рилци и Бело поле. През последните 15 години в сели...