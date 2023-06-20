Екофестивал в библиотеката съчетава зелени лекции с музика, куиз и други интересни активности

Готови ли сте да се потопите в едно свежо и зелено преживяване? Екипът на „Грийнбург“ организира интересно събитие, което ще се проведе в нашия град. Датите са 23, 34 и 25 юни – петък, събота и неделя. Мястото: новата библиотека.

На „Greenburg Fest“ ще се потопите в три дни, изпълнени със зелени лекции, работилници, кръгли маси, куизове и много други. Очаквайте изкуство, музика и участие на талантливи музиканти от цялата страна.

Събитието ще бъде наситено с интерактивни активности, където можете да споделите идеи и опит с други участници, да научите новости, свързани със зеленото предприемачество и екологичната осведоменост.

Програма на „Greenburg Fest“

Петък, 23 юни:

10:00 - 11:00: Фотоизложба „Бургаски калейдоскоп- екологичните спектри на града“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

11:00 - 11:30: Откриване и регистрация (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

11:30 - 12:00: Презентация „Грийнбург“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

12:00 - 13:00: Прожекция „С бетон на море“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

13:00 - 14:00: Прожекция „Солени хора“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

14:00 - 16:00: Прожекция „Seaspriracy“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

17:00 - 18:30: GreenxTheater (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

19:00 - 22:00: GreenxConcert - Cool Den, The Lefties, Внапредвид (Papa Beer)

Събота, 24 юни:

10:00 - 10:20: Откриване и регистрация (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

10:20 - 10:40: Презентация „Черно море - опасности и възможности“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

10:45 - 11:05: Презентация „Бургаските води“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

11:10 - 11:30: Презентация „Черноморски птици“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

11:35 - 11:55: Презентация „Бургаските гори“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

12:00 - 12:20: Презентация „Спаси Странджа“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

12:25 - 12:45: Презентация „Грийнбург“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

13:00 - 16:40: GreenxHackathon „Зелен Бургас“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

16:40 - 17:20: Кръгла маса (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

18:10 - 18:40: GreenxStandUp (Papa Beer)

19:00 - 22:00: GreenxConcert - Спални места, Maze Hunters, DnD Band (Papa Beer)

Неделя, 25 юни:

10:00 - 10:20: Откриване и регистрация (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

10:20 - 10:40: TED Talk „Зелен Лайвстайл“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

10:45 - 11:05: Презентация „Нулев отпадък“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

11:10 - 11:30: Презентация - „Зелени иновации в България“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

11:35 - 11:55: Презентация „Втори живот на дрехите“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

12:00 - 12:20: Презентация „Хранителен отпадък“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

12:25 - 12:50: Презентация „Грийнбург“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

13:00 - 17:10: GreenxHackathon „Зелени иновации в България“ (Регионална Библиотека „Пейо Яворов“)

17:30 - 21:30: GreenxQuiz (Опашката на дракона)