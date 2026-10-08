Децата, които дават пример: ученици от ОУ „Кирил Христов“ бяха отличени за своята грижа към природата

Ученици от ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора получиха грамоти от Община Стара Загора за активното си участие в събирането и рециклирането на отпадъци. Децата бяха отличени за това, че са събрали най-големи количества метални кенчета и пластмасови бутилки. Резултатът на малките старозагорци показва, че грижата за природата започва с малки, но важни ежедневни действия.

За своята ангажираност учениците получиха грамоти и от Лайънс клуб „Стара Загора Августа“.

Заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев се срещна с децата, за да ги поздрави лично и да разговаря с тях за ползите от рециклирането и значението на личния пример.

„Благодарим ви, деца, за старанието и ангажираността! Това дали ще ни бъде чисто зависи от всички нас, а вашият пример показва на нас, възрастните, че не е необходимо да правим нещо грандиозно. Понякога е достатъчно да правим нещо малко, но всеки ден“, обърна се той към учениците.

Танев разказа и как се е родило мотото на общинската кампания „Не цикли, а рециклирай“. Идеята дошла от дете, участвало в конкурс за най-интересен видеоклип на екологична тема. Именно с тези думи завършвал неговият клип, а по-късно те се превърнали в послание на кампанията.

По време на срещата заместник-кметът обяви пред децата, че тяхното училище ще бъде още по-еко като премине на изцяло разделно събиране на отпадъците.

„Ще имате кошчета и в класните стаи, и коридорите, убеден съм, че ще ги използвате правилно“, каза Радостин Танев.

Той увери децата, че Община Стара Загора ще съдейства за осигуряването на необходимите съдове, а преди поставянето им учениците ще се запознаят с правилата за разделяне на различните видове отпадъци, за да могат не само да събират, но и да знаят защо и как го правят. За да видят ползите от рециклирането нагледно, предстои учениците да посетят общинската площадка за разделно събиране на отпадъци в кв. „Железник“. Там те ще могат да видят какво се случва със събраните материали, как се сортират и оползотворяват, както и как се преработват зелените отпадъци. За пътуването Община Стара Загора ще осигури електрически автобус.

Заместник-кметът благодари на ръководството на ОУ „Кирил Христов“ за активната позиция и за присъединяването на училището към усилията за по-чиста и по-зелена Стара Загора.

На срещата присъстваха директорът на ОУ „Кирил Христов“ Катя Георгиева, Николай Стоев – началник на звено „Озеленяване“ към Община Стара Загора, Пламен Йорданов – началник на отдел „Екология, озеленяване и гори“, както и представители на Лайънс клуб „Стара Загора Августа“.

Малките еко любители, заедно със своите гости, направиха символичен и красив жест към природата, засадиха четири нови дървета засаждането в училищния двор - две кълбовидни каталпи и две липи.