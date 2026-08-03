Обяви за 3 август 2026 г.

OБЯВИ
УСЛУГИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
ЯСНОВИДСТВО
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