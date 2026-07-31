Малки обяви

Обяви за 31 юли 2026 г.

Малки обяви

Обяви за 31 юли 2026 г.
31 юли 26 | 9:02
479
Никол Симова

OБЯВИ

 

 

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

ЯСНОВИДСТВО

/0.31 евро/ 0.60лв. 090063048 код-1Маг АНИ; код-2 астро МИРА; код – 3   СОНЯ,таро. https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

 

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.31 евро/ 090063065 – код 1/5 ГОРЕЩА ЛИНИЯ, потърси ме, www.harderotic.net

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Автор Никол Симова
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