Звездопад, синя и червена Луна. Кога да гледаме небето

От зрелищни метеорни дъждове до рядко слънчево затъмнение

09 авг 25 | 22:08
Мая Петрова

Тази година небето ни поднася истинско шоу - от зрелищни метеорни дъждове до рядко слънчево затъмнение. 

Астрономическото лято на 2025 ще бъде запомнено с впечатляваща небесна програма, която ще зарадва и най-неопитните любители на звездите.

 12-13 август -  Персеиди: до 100 падащи звезди на час. Желанията са бонус
 19 август -  Синьо пълнолуние: второто за месеца, рядка и магична гледка

7-8 септември -  Тотално лунно затъмнение: Луната ще се обагри в червено
 21 септември -  Частично слънчево затъмнение: гледайте само със защитни очила
 Всеки ясен вечерен час -  Млечният път: най-ярък далеч от градските светлини

Съвет: Вземете фотоапарат или телефон с нощен режим, намерете тъмно място…и се пригответе за магия.

 Астрономи съветват любителите да се отдалечат от градските светлини за най-добра видимост, а за Персеидите - просто да намерят тъмно, спокойно място и да гледат към североизток след полунощ.

