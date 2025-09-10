Зомбори с тежка присъда по Венета Райкова

Владо Зомбори не остана длъжен и изкоментира случващото се в последно време в родни ефи и по-конкретно сутрешния блок на bTV "Преди обед“.

В свое Instagram стори той публикува част от разговора между Венета Райкова и Оля Малинова, в който двете обсъждат участника от "Ергенът“ Пенко.

Оля разказа как той признал, че никога не е бил с тъмнокожа жена и първата му мисъл била дали би "праснал“ участничката с по-тъмен цвят на кожата.



Зомбори не скри възмущението си и реагира остро: "Тъпотията царува. И важният въпрос днес е...“, подигра се той на предаването.



Критичният му тон предизвика бурни реакции сред последователите, а мнозина изтълкуваха думите му като пореден знак за окончателното му дистанциране от bTV.

Според слухове Зомбори вече е приключил работата си в медията и от есента зрителите ще го гледат в новия сезон на "Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия.



Именно тази нова посока в кариерата му вероятно е причината актьорът да си позволи толкова хапливи и директни изказвания срещу бившите си работодатели, пише "Блиц".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com