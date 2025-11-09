Загадъчният случай на "възкръсналия" от Пирин. Цялата история

Той беше обявен за мъртъв, погребан по документи и забравен от системата. Но десет години по-късно се появи жив в сърцето на Пирин. Историята му звучи като сценарий на трилър

Планината разкри тайната си преди дни – в района на природен парк „Пирин“ бе открит мъж, който се оказа обявен за починал още през 2013 година. Живеел в палатка, далеч от хората, без документи и връзка с външния свят.

Когато бил задържан от полицията, служителите останали шокирани – в системата той фигурирал като „починал“. Смъртният му акт бил издаден преди пет години по искане на семейството, след дълго безрезултатно издирване.

Изчезналият

Името му е Боян Иванов – мъж на 62 години от Русе. През есента на 2013 година той напуска дома си в Ново село, където живеел с майка си Тодорка. След това следите му се губят.

„Баба Тодорка живее в Ново село 20 години. Дойде само с него. Двете му сестри живеят в Русе”, коментира Мариела Йорданова, бивш кмет на Ново село през Нова Нюз.

Тя разказва още, че Боян и майка му имали средни финансови възможности.

Боян бил интелигентен и работлив човек – издавал книжки с кръстословици, а в последствие започнал работа в местната зърнобаза, за да помогне финансово на семейството. Но зад външното спокойствие се криела тревожна история.

Според познати мъжът натрупал дългове и бил преследван от лихвари. Няколко пъти получавал заплахи, а колата му била разбита. За да не въвлече майка си и детето си в неприятности, решил да изчезне.

Обявен за мъртъв

След години без вест майка му подала документи в съда, за да бъде синът ѝ обявен за починал. Съдът в Русе издал решение през 2020 година, а общината регистрирала смъртен акт с дата 31 декември 2013 г.

Жената дълго не могла да приеме загубата, но с времето се примирила. Домът ѝ останал заключен, а съседите я описват като тиха и измъчена жена, която често плачела за „момчето си“.

Завръщането

Десет години по-късно съдбата направила неочакван обрат. Служители на парковата охрана в Пирин попаднали на мъж, живеещ в палатка в трудно достъпна местност.

Бил слаб, изтощен, но спокоен. Не представил документи и първоначално отказал помощ. Когато го отвели в полицейското управление в Банско, се установило, че това е изчезналият Боян.

След кратък престой мъжът отново напуснал района, без да се свърже с роднините си.

Правен абсурд и човешка драма

Сега предстои съдебна процедура за отмяна на смъртния акт и възстановяване на самоличността му. Според юристи това се извършва по същия ред, по който човек се обявява за мъртъв – чрез доказателства, че е жив, включително чрез разпознаване или ДНК-тест.

Въпросът, който остава, е защо Боян избра да изчезне. Някои вярват, че е бягал от кредитори и унижения, други – че просто е решил да се оттегли от света.

Майката, която още чака

След като чула по телевизията, че синът ѝ е жив, възрастната Тодорка поискала само едно – да го види. Но здравословното ѝ състояние не ѝ позволява да пътува. „Нека само го прегърна още веднъж“, казала тя пред близки.

Дали тази среща ще се случи, остава неясно. За момента Боян отново е в неизвестност.

Между живота и смъртта

Историята на „възкръсналия“ от Пирин поставя въпроси отвъд криминалната хроника. Какво кара човек да се откаже от самоличността си? И може ли да се върнеш в живота, след като вече си бил обявен за мъртъв?

Докато институциите решават съдбата на документите, една майка продължава да чака сина си – живият човек, когото държавата беше погребала по бюрократичен ред.

