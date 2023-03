Вторият по големина круизен кораб с 30% намаление на каюти до началото на април

Нова промоция – 4 в 1 обяви една от най – големите круизни компании в света, Royal Caribbean. Резервациите ще важат до 2 април за пътувания в Европа. Всеки, който e в каюта на някой от корабите на фирмата, ще може да се възползва от 30 % намаление. Отплаванията на круизните кораби са между 16 април и 6 ноември 2023 година. Стартовите цени са 799 евро, за вътрешни каюти а за децата те са 99 евро.

Техните три най – добри кораба са Symphony of the Seas, който пътува в Средиземно море, Odyssey of the Seas, , който плава и в гръцките острови, а aко искате да посетите норвежките фиорди или Канарските острови можете да се качите на Anthem of the Seas. Най – големият кораб в света е Wonder of the Seas. Той също е част от Royal Caribbean.

За Symphony of the Seas намалението от 30% също важи. Той е вторият по големина кораб в света, чийто дебют е през 2018 година, а капацитетът му е 6680 пътници, като екипажът му е 2200 души.

Интересното при него е, че е конструиран по такъв начин, че дори и да е с пълната му вместимост, той не се усеща пренаселен.

Symphony of the Seas плава в Западното Средиземноморие, като стартовите му точки са Барселона или Рим. Невероятното преживяване е съчетано от 7 нощувки и биват посещавани емблематични туристически дестинации, като

Палма де Майорка, Марсилия, Неапол и Ла Специя, а също може да разгледате Флоренция, Пиза и да попътувате из най-красивата област на Италия – Тоскана.

Самият кораб е изграден, като градче със седем квартала. Той е дом на 19 плувни басейна има обособени места за сърф, продават се различни разновидности сладолед има сцена, на която най – често се представят театрални представления. Когато се качите 10 палуби нагоре в кораба, можете да се спуснете по най – високата водна пързалка в морето. На кораба има 20 ресторанта с голяма разновидност от различни неща за хапване. Рибата която се предлага там се взима от морето, когато корабът акостира някъде. На борда има и апартамент, който побира 8 души.

Bionic Bar-ът е заведение, което е обслужвано само от роботи. Те са програмирани да правят коктейли и други изкушения.

Това са само част от забавленията, които предлага корабът. Към тях можете да се насладите и на апартамент, който побира 8 души.За децата има LEGO стена и водни пързалки.