Владеел седем езика, нудист и писател: Кой е Чарлз Рихтер

На 26 април 1900 г. в Хамилтън, Охайо, е роден Чарлз Франсис Рихтер – световноизвестният американски сеизмолог и физик, създател на магнитудната скала за измерване на силата на земетресенията.

Завършва Станфордския университет (1920 г.) и защитава докторат по теоретична физика в Калифорнийския технологичен институт (Caltech).

През 1935 г., съвместно с Бено Гутенберг, разработва скалата на Рихтер, която позволява обективно количествено сравнение на енергията, освободена при сеизмични трусове.

Чарлз Рихтер е бил далеч от образа на типичния сух кабинетен учен.

Рихтер е бил толкова отдаден на науката, че е инсталирал работещ сеизмограф в собствения си дом в Пасадена. Той често показвал дългите хартиени ленти със записи на гостите си, за да им напомни, че Земята е в постоянно движение.

Заедно със съпругата си Лилиан, той е бил активен природозащитник и нудист. Двамата редовно са посещавали нудистки лагери, а според някои източници Рихтер е обичал да прави нощни преходи в планината напълно гол, докато съчинява поезия.

Страстен „треки“ (фен на Star Trek): На 66-годишна възраст Рихтер гледа първия епизод на оригиналния сериал „Стар Трек“ и става негов верен почитател. Той е водел подробни записки за всеки един от 79-те епизода на поредицата.

Рихтер е владеел седем езика и е познавал имената на всички растения в арборетума на Лос Анджелис. Освен това е пишел стихове и художествена литература през целия си живот.

Първоначално е учил химия в Станфорд, но често чупел лабораторна стъклария. По съвет на свой преподавател се насочва към физиката, което по-късно го отвежда и към сеизмологията.



Не е харесвал името „Скала на Рихтер“. Той винаги е подчертавал ключовата роля на своя колега Бено Гутенберг и често наричал изобретението просто „скалата“ или „онази проклета скала“, недоволен, че името на колегата му е останало в сянка.

Макар Рихтер винаги да е отдавал дължимото на Бено Гутенберг, в научните среди е имало напрежение заради това, че само името на Рихтер става световноизвестно. Скандалът тук е по-скоро исторически – фактът, че Гутенберг е бил по-опитният учен, но тъй като е бил германски имигрант с акцент, медиите са предпочели „фотогеничния“ и сладкодумен американец Рихтер за лице на сеизмологията.

Рихтер и съпругата му Лилиан са имали изключително нетрадиционен за 30-те и 40-те години брак. Те са практикували това, което днес наричаме „отворена връзка“, като и двамата са имали извънбрачни партньори със знанието на другия – тема, която е била абсолютно табу в академичните среди на Калифорнийския технологичен институт.

Много негови колеги са го смятали за изключително странен („weird“). Той често е изпадал в дълги мълчания по време на разговор или е започвал да рецитира поезия в средата на сериозна научна дискусия. Някои съвременни биографи предполагат, че Рихтер може да е бил в аутистичния спектър (синдром на Аспергер), което обяснява трудностите му в социалното общуване и обсесивното му внимание към детайлите.

Умира на 30 септември 1985 г. в Пасадена, Калифорния. В болницата, малко преди да почине, Рихтер е следял новините за голямото земетресение в Мексико и е слушал как репортерите използват неговата скала, за да опишат силата на труса.

