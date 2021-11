Уил Смит е обмислял самоубийство?

Холивудският ас Уил Смит е обмислял да сложи край на живота си. Това признава самият той в първия трейлър към предстоящия документален сериал „Най-добрата форма в живота ми“ (Will Smith: The Best Shape of My Life).

Продукцията, която актьорът развива със съдействието на YouTube, се фокусира върху физическото му здраве. „Започнах всичко това с идеята да подобря физическата си форма, да сваля 10 килограма за 20 дни.

Но ментално състоянието ми беше много различно“, спомня си пред камерата Смит, който към момента се труди и върху автобиографична книга.

Изповедта за суицидните мисли той прави пред семейството си. Въпреки това от промоционалния клип така и не става ясно какво е тласнало звездата към дъното.

„Най-добрата форма в живота ми“ ще се появи в онлайн платформата на 8 ноември