Топ сериал се завръща на екрана

Един от обичаните сериали се завръща на екрана. Става дума за "Спасители на плажа".

Fox официално даде зелена светлина за рестартиране на легендарния сериал, който ще бъде излъчен през телевизионния сезон 2026-2027. Fox Entertainment и Fremantle са копродуценти на рестартирането, за което са поръчани 12 епизода. Мат Никс ще бъде шоурънър и изпълнителен продуцент, а Майкъл Берк, Грег Бонан, Данте Ди Лорето и Дъг Шварц също ще бъдат изпълнителни продуценти. Берк, Бонан и Шварц са създателите на оригиналния сериал, припомня "Variety", пише Актуално.

"При първото си излъчване "Спасители на плажа" определи цяла една епоха от живота на плажа и издигна спасителите до статут на иконични фигури. Сега, с нашите партньори от Fremantle, този телевизионен гигант се готви за съвременно завръщане", заяви Майкъл Торн, президент на Fox Television Network. "Заедно, Fox и Fremantle, заедно с Мат Никс и оригиналния съавтор Грег Бонан, ще донесат калифорнийската мечта на цяло ново поколение фенове с нови истории, изгряващи звезди и цялото зрелище, което прави франчайза "Спасители на плажа" световна сензация."

Freemantle започна да обмисля идеята за рестартиране на сериала и неговите емблематични червени бански костюми още през 2018 г., а Fox се присъедини към проекта през 2024 г. "Спасители на плажа" дебютира през 1989 г. и продължава 11 сезона, през които излъчва близо 250 епизода. Преименуван е на "Спасители на плажа: Хавай" за последните си два сезона, тъй като продукцията се премества от Калифорния на островната държава. През 2003 г. по Fox излъчва телевизионен филм за събирането на актьорите.

