Тениската на Божков! Култов коментар за цената

Соня Колтуклиева направи екзотичен коментар за облеклото на Васил Божков след установяването му под домашин арест.

Васил Божков се появи във Фейсбук профила си от разкошния си дом след 12 дни в ареста и след 3 години и половина пребиваване в Дубай.

Изглеждаше свеж, държейки пура и облечен в тениска с любопитен надпис: "It doesn't matter right or wrong" - "Няма значение правилно или погрешно".

Тя е на известната френска модна къща Jeanne Lanvin SA. Въпреки, че е от стара колекция, цената й в момента в Ибей е около 70 долара, а нова се е продавала за 500 евро.

Интересен факт е, че магазинът на LANVIN Flagship се намира на най-известната модна улица в Париж - Rue du Fabourg Saint-Honore 15.

Спекулира се, че в близост до този адрес се намира и любимият апартамент на втората съпруга на Васил Божков - Елена Динева. Тя е неговата вярна спътница от много години, след като Черепа си я взе от Мултигруп.

Според адвоката на Елена Динева, Людмил Рангелов, КПКОНПИ поискали да конфискуват нейното жилище там, но французите го отхвърлили с насмешка, казвайки: "Това не може да стане".

Съпругата на Божков прекара 8 месеца в ареста и й беше поискана колосална гаранция от 1.5 млн. лв. Тя обаче отказа да я заплати. Беше обвинена в организирана престъпна група заедно с още 10 души.

Васил Божков също отказа да внесе гаранция от 1.5 млн. лв. по делото за пране на пари и трафик на културни ценности.