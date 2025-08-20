Изненада с репортер на НОВА! Какво се случва

Известен репортер изненада ефира с облеклото си.

Наблюдателни зрители видяха нещо необичайно във вида на журналиста на Нова телевизия Мартин Керефейски.

Яката на сакото му бе вдигната, сякаш в последния момент той е облякъл дрехата и не е могъл да се погрижи за външния си вид.

Зрителите коментират, че той винаги е много елегантен пред камерата, така че е странно защо е вдигната яката на сакото му. Буди въпрос и това, че ако журналистът не е разбрал за нередността, то къде е гледал оператора?

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com