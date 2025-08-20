Скандал с Карлос Насар! Гаджетата му не могат да се гледат

От два дни гърми новината, че шампионът Карлос Насар е влюбен във волейболистката Александра Костадинова. Двойката не се крие и дори си пусна романтично фото от колата, където се държат за ръце, а Карлос е поставил своята върху бедрото на Алекс.

Тя пък от своя страна не пропусна да напише в сторито си, че този мъж й принадлежи. „Той е мой“, заяви Костадинова, но продължението сякаш само прозвуча като ехо... „мой е – разбрахте ли, кучки?!“...

Знаем колко гърли се лепят на мускулягата, доказал се като един от най-силните хора в света. Наясно сме колко секси е това за мацките, пък и парите, които получава Карлос за таланта си, хич не са малко. Кой не би искал да е с мачо като него, вместо с някакъв вмирисан и отпуснат дъртак с пари... Алекс обаче го е гепила и не си го пуска.

Това разсмяло неистово доскорошната приятелка на Насар – Магдалина Миневска, разказаха близки до нея хора. Маги, която обичаше Карлос и тежко понесе раздялата им, се изкискала и дори написала от профил на приятелка доста хапливи думи към Александра.

„Твой ли?! Ха-ха-ха... Надявай се! Докато дойде следващата... А така като ви гледам, тя няма да се бави много“, заръфала я Маги, която имаше над 2-годишна връзка с Карлос. Но явно известността си каза думата и той не устоя на изкушенията. Ако съдим по това, Миневска може да се окаже напълно права...пише Клюки.бг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com