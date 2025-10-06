Любопитно

Тази покупка на Азис изуми народа!
06 окт 25 | 15:17
5585
Стандарт Новини

Азис редовно се хвали с луксозните си придобивки на четири колела, но сега остави без дъх феновете си с новия си часовник.

С швейцарския хронограф на китката си, чиято цена възлиза на минимум 1 млн. евро, Костинбродскят славей е абсолютен фаворит в категорията "турбо гъзар", при това не само у нас, но и по света.

За тузарите тази марка часовници е еквивалент на Формула 1 в часовникарската индустрия.

При модела, тиктакащ на ръката на попфолк светилото, вместо немско сребро, покрито с PVD, е използван титан, поясняват експерти.

Този хронограф е много сложен и фактът, че една марка може да пусне такъв механизъм, е равносилно на технически подвиг, което пък определя космическата цена на изделието.

3 Коментара
От лесно, по-лесно - с вашите пари си го е купил
преди 1 ден

Като спрат да му ходят на концертите и не го канят на участие, Азис ще се приземи и ще си спомни глада.

Анти
преди 1 ден

СИКТЪР БЕ, ДУПЕДАВЕЦ !

Ха-ха-ха
преди 1 ден

Не ходете на концертите му! Няма да има парички!

