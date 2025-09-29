Тамара Глоба с прогноза за октомври и ноември. 4 зодии са късметлиите

Краят на годината носи драматичен обрат, октомври и ноември се превръщат в месеци, в които границата между мечтите и реалността се размива. Най-известната руска астроложка Тамара Глоба казва, че именно по това време 4 зодии получават неочакван късмет.
ЛЪВ
Лъвовете навлизат в последния етап от своята финансова история. След години упорит труд, предстои голям пробив - договор мечта, повишение с голяма заплата или инвестиция, която ще промени живота. Сега е моментът да приведете в действие плана, който чака в чекмеджето.
Съветът на Тамара Глоба: Не забравяйте, че най-голямото богатство не са милионите, а хората, които обичате. Балансът между работата и дома носи истински мир.
ВЕЗНИ
За Везните октомври и ноември носят сила за преговори и шанс да поемат кариерата си в съвсем нова посока. Ще има предложения и нови проекти, но и изкушения.
Съветът на Тамара Глоба: Не бързайте! Не всичко, което блести, е злато, използвайте здравия разум и филтрирайте всяка възможност. Силата ви е в търпението и преднамереността.
СКОРПИОН
Скорпионите най-накрая се разкриват! Годините упорит труд вече носят аплодисменти, признание и подкрепа, дори от онези, които някога са били ваши опоненти. Вселената ви дава силата да водите и да бъдете център на внимание.
Съветът на Тамара Глоба: Поемете отговорност, проявете инициатива, силата и харизмата ви са в разгара си сега. Използвайте ги за нови победи.
КОЗИРОГ
Докато други преследват кариерата си, Козирозите намират най-голямото си съкровище у дома. Хармонията, ремонтите, градината-мечта и времето със семейството са наградите на есента.
Грижете се за себе си, култивирайте хобита и малки радости, вашата стабилност се превръща в основата на бъдещото щастие – казва Глоба, пише zajenata.bg.
