Студенти показаха скандална мода

Студенти по моден дизайн от Художествената академия демонстрираха как е възможно да се обединят знанието, талантът и бизнесът. Те показаха свои творения на иновативното фешън събитие Half Walk – платформа, която създава мост между академизма и индустрията.

Сред гостите на дефилето бяха Юлиан Костов и Мирела Илиева, полуголата Николета Лозанова, топ моделите Ива Атанасова и Ергенъэт Виктор Русинов, Павел от бившето дуо, певиците Дара Екимова и Тита, Ирина Папазова, Константин Игнатов, сестрите Диляна и Елиза Попови, стилистите Иван Донев и Бранко Андреев, Атанас Лазаров от Destinations TV, Емо Юджи от „Преди обед“, Красен Кюркчанов, Георги Коджабашев…

„Half Walk е подиум за хора, не за образи. Създадохме тази платформа като пространство, в което модата не е просто визия, а преживяване.“, споделят Никола Йорданов и Георги Георгиев. Сред брандовете и авторите, чиито творения видяха зрителите, бяха XCode, Bold Type с дизайнер Вероника Кьорогло, Едис Пала. Двама преподаватели от Художествената академи също спечелиха познавачите – Александър Герганов, чиито работи са вдъхновени от националните традиции и естетика, и Николай Божилов с колекцията Desire. За музиката се погрижи Искрен Тончев-Искрата.

