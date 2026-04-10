София на крачка от ресторант Michelin. Инспектори на престижния кулинарен справочник ще проведат одит на ресторанти в столицата ни през април, май и юни, с което София има реален шанс да попадне на световната гастрономическа карта.

Инициативата за тази инспекция е на Столична община, която вече е подписала договора за кулинарен одит с Michelin. Новината съобщи Антон Пенев, директор на общинското предприятие "Туризъм".

„Имам удоволствието да Ви информирам, че договорът за кулинарния одит е подписан и от двете страни. Извървяхме дълъг път дотук и се надяваме това да е само началото на един успешен процес, който ще доведе до позитивна оценка за нашата кулинарна сцена. Реализацията на самия одит ще се реализира в рамките на второто тримесечие на тази година. Предстои ни ключов етап, в който Вие и Вашите екипи ще сте на фокус, демонстрирайки нивото и потенциала на кулинарната сцена на столицата ни!", пише Пенев до ресторантьорите в София.

Както е известно практиката на Michelin е нейни инспектори да посещават ресторанти без предварително известие и инкогнито. В случая обаче няма да се присъждат звезди на отделни заведения, които да бъдат включени в справочника, а ще се оценява цялостната картина на София като кулинарна дестинация

Ресторантите ще бъдат гледани не като изключение, а в ежедневната им работа. Ще се оценява нивото на кухнята им, работата с продукти, техниките и последователността в поддържане на качество.

Според запознати преди подписването на договора с Michelin са предприети действия за подготовка на местната кулинарна сцена за предстоящия одит.

"Кулинарният одит на София е част от стандартния модел, по който Michelin Guide работи с нови дестинации. В повечето случаи това включва договор и финансиране от страна на града или държавата като част от стратегия за привличане на туристи. София следва именно този модел – не като изолиран проект, а като част от по-широка политика за позициониране на града на гастрономическата карта", разясняват от изданието "Goodlife".

Оценката на Michelin няма да се базира на имена, PR или единични силни вечери, а на това как работят кухните всеки ден.

Ако София попадне в престижния справочник като кулинарна дестинация, столичните ресторанти могат да получат различни отличия – от препоръка, през Bib Gourmand (за качествена кухня на разумни цени), до звезда Michelin.

