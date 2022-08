След 60 години: 15 мита за секссимвола Мерилин Монро

Убийство или самоубийство – мистерията се заплита, показанията си противоречат

Не е била любимка на Холивуд, нямала е отношение към диамантите

Голямата мистерия. Точно 60 години след смъртта на Мерилин Монро, тайните около секссимвола на 20-ти век се увеличават, а версиите за края на дните й тънат в мистерия и конспиративни загадки. Всеизвестно е, че рано сутринта на 5 август 1962 г. 36-годишната Монро е открита мъртва в дома си. Официалното заключение е, че актрисата се е самоубила като е взела свръхдоза - 40 таблетки барбитурати - вещества, които действат като депресант на централната нервна система срещу безпокойство. Открита е от икономката си, която веднага е повикала лекар, но вече е било твърде късно. Още на следващата сутрин обаче показанията на свидетелите започват да се разминават, а през годините версиите ставата дузина. Едни твърдят, че е била убита от ФБР или ЦРУ, за да не разкрие връзките си с тогавашния президент Джон Кенеди и с брат му Робърт – главен прокурор на САЩ по онова време. Втори смятат, че зад пъкленото дело стои мафията заради подготвян атентат срещу кубинския лидер Фидел Кастро. Трети подозират, че убийството е заради папка на Кенеди, в която Монро прочела истината за НЛО и свръхразума. 20 години след смъртта й, провокирани от поредицата книги, които се написани от свидетели, разследващите органи правят второ разследване за смъртта на звездата, но отново не намират никакви улики за убийство. Подозренията за насилствена смърт обаче не спират. Както и митовете за целия й живот. Ето 15 от тях.

1. Мерилин е инсценирала самоубийството

Тази легенда се подклажда от нейните думи, написани в личния й дневник: "Когато си още млад и здрав, можеш да планираш собственото си самоубийство в понеделник, но в сряда... в сряда се смееш отново“. Описана е и подробно в една от книгите, в които се разказват спомени на очевидци на трагедията. Твърди се, че заедно този злокобен сценария били сътворили с нейния приятел Питър Лоуфорд , за да си вдигне рейтинга. Тя трябвало да гълта хапчетата, но после да я спасят навреме. Тази версия не звучи правдоподобно. Както става ясно през годините, хапчета в организма й не са намерени, даже отложени кристали не е имало. И фактът , че замесват Лоуфорд пак връща интригата към обичайната заподозряна фамилия. Той е женен за една от сестрите на братята Кенеди - Патрисия.

2. Бащата на Мерилин е неизвестен

Този мит бе сензационно разбит благодарение на френския режисьор Франсоа Помес. Той посочва името от снимката, стояла години в нощното чекмедже на звездата. Това е Чарлз Стенли Гифорд. Той бил открит чрез косата на холивудската легенда, с която е извършен ДНК тест. Това става с помощта на фризьора на Монро и мъжа, който балсамира тялото й. Две години по-късно експерти от лабораторията в Тулуза сравняват генетичния профил на Монро от косата й със слюнка на внуците на предполагаемия баща. Той е бил женен, когато се запознава с майката на Монро и са били заедно само веднъж.

3. Монро има дете

Този мит се появи след като излязоха скрити снимки от нейна приятелка, на които Монро е бременна и щастлива. После гинекологът на Монро хвърли бомбата, че звездата има дъщеря от президента. Това се случило през юни 1961 година. Твърди, че детето е Гладис Морис (наистина поразително прилича на Мерилин), отгледана от братовчедката на Мерилин – Мередит Бекър. На смъртния си одър тя признала, че Мерилин й дала детето. В редицата от евентуални деца на Мерилин се нареди и мъж на име Джоузеф Кенеди, който също заяви, че е дете на Монро и Кенеди. Никой не му повярва, защото той веднага попита как може да вземе наследството. След смъртта състоянието й бе оценено на 1,6 милиона долара. Истината е, че Мерилин още като съвсем млада е диагностицирана с тежка ендометриоза. Правила е най-малко 4 спонтанни аборта, последният от които я е докарал до пълно отчаяние и това е основната причина за отприщената депресия.

4. Ди Маджо носи рози на гроба й до смъртта си

Мерилин Монро кара втория си съпруг – спортната легенда Джо Ди Маджо, да обещае, че ще поставя цветя на гроба й всяка седмица, ако тя умре преди него. Да, той изпраща дузина червени рози на гроба й в продължение на 20 години, но не ходи там. Когато разбира, че цветята се крадат, розите секват. Разводът на Монро с драматурга Артър Милър силно я разстройва, а утеха тя намира в старата си любов. Ди Маджо я взима със себе си на тренировъчния лагер, за да ѝ помогне да се възстанови. Той организира погребението и забранява присъствието на холивудския елит и семейство Кенеди. Джо никога повече не се жени и рядко говори за покойната си бивша съпруга.

5. Била е любимка на Холивуд

Твърди се, че е била лигава актриса, която трудно е запомняла репликите и затова е правила по 60 дубъла. Според нея не е била важно кога се явяваш на снимачната площадка, а дали си брилянтно подготвен. Въпреки лудата си популярност, Монро е била относително ниско платена актриса. За ролята си в „Джентълмени предпочитат блондинките“ тя получава хонорар десет пъти по-малък от този на Джейн Ръсел. А за последната си незавършена филмова работа - лентата „Нещо трябва да се случи“ Монро взима $ 100 хил. За сравнение, за ролята на Клеопатра на Елизабет Тейлър са платени 1 милион долара. Не е вярно, че Монро никога не е получавала филмова награда. Не е била номинирана за Оскар, но през 1960 г. печели Златен глобус за най-добра актриса във филма „Има само момичета в джаза“.

6. Има IQ= 168

Няма доказателства за това, но е интересно, че един от мъжете с най-висока интелигентност в света – Алберт Айнщайн, й подарява автограф, който тя пази до смъртта си. Знае се, че актрисата не е завършила средно образование, но държала да се образова сама. Имала огромна библиотека и четяла всяка нощ. Любими са и били книгите на Джеймс Джойс, Камю, Хемингуей. В деня на смъртта си е чела „Да убиеш присмехулник“ на Харпър Лий. Харесвала е и Достоевски. През 1959 г. се среща с Никита Хрушчов в САЩ, където съветският лидер пристигна на официално посещение. Актрисата обаче не му прави впечатление, защото не чете вестници, не слуша радио и дори не знае кой е той. Като се запознали го втрещила с думите, че в Русия Америка е известна с Кока-Кола и Мерилин Монро. На раздяла той се усмихнал едва след като му казала, че мечтае да изиграе ролята на Грушенка в „Братя Карамазови“.

7. Имала е размери на модел

Не е вярно, ако се позоваваме на днешните мерки на моделите. Монро е тежала 57 кг при ръст 162 см. Тя поддържала форма с бягане, езда и йога. На закуска пиела горещо мляко с две сурови яйца в него, а след това взимала контрастен душ. Предпочитаната й вечеря е била варен стек или агнешки котлети с гарнитура от четири или пет сурови моркова. Имала е две пластични операции - промяна на мекия хрущял на върха на носа й и поставяне на имплант в брадичката й. Естественият цвят на косата на Мерилин Монро е светло кестеняв. Звездата изпробва девет руси нюанса преди през 1952 г. да се спре на запазената си марка - платинено русото. Не е била фен на конкретна марка обувки или чанти. Погребана е с любимата си зелена рокля на Pucci.

8. Онази рокля е облечена само веднъж

Роклята си има име – “Happy Birthday, Mr. President” – и своя история, която я е превърнала във вечна легенда. Става дума за тържеството по случай рождения ден на Кенеди в Медисън Скуеър Гардън. Мерилин помолила известния тогава дизайнер Жан Луи да й направи рокля, каквато само тя би могла да облече. Той поръчан възможно най-нежният плат, като паяжина. Роклята била ушита в дома на Мерилин, направо върху нея, докато тя часове наред позирала с неизменната чаша шампанско в ръка. Върху роклята били зашити над 6000 блестящи стъклени мъниста. За тази дреха Мерилин платила 12 000 долара – колосална за времето си сума. На организаторите тя изпратила предварително снимка на обикновена малка черна вечерна рокля. На 19 май 1962 година Монро се явила на концерта, загърната с кожено палто, което свалила на сцената. Зала ахнала, хората помислили, че е гола. Това не било далече от истината – Мерилин не носела бельо. Останалото е легенда. Жаклин Кенеди бясна напуснала партито, а президентът лично отишъл зад кулисите да й благодари. Тази година Ким Кардашиян облече роклята на тазгодишната MET гала, но я съсипа, видно от снимките, разпространени от музея “Ripley's Believe It or Not!”, където е изложена след като Чад Морисет я закупи за 4,81 милиона долара.

9. Запознали се на прием с Кенеди

Монро и Кенеди се запознават не на официален прием, а на частно парти на Франк Синатра. Годината е 1951, 5 години преди тя да се омъжи за Артър Милър и 10 години преди Кенеди да стане президент. Твърди си, че от 1954 до 1960 г. двамата са в близки отношения, а през цялото време Мерилин записва част от разговорите си в интимния си дневник, който след смъртта й мистериозно изчезва. Твърди се, че връзката й с брат му – Робърт Кенеди, е започнала месеци преди смъртта й, когато той отишъл в апартамента на Монро, за да я моли да прекрати отношенията си с Джон, защото това ще съсипе политическата му кариера. Синатра също имал бурна връзка с Мерилин. Слуховете твърдят, последната вечер тя е била с него и с шеф на мафията. Наскоро дъщерята на автора на „Ню Йорк, Ню Йорк потвърди, че баща й бил прототипът на Джони Фонтейн от трилогията на Копола "Кръстникът".

10. Неин портрет е най-скъпата картина в света

Наскоро портретът на Монро от Анди Уорхол стана най-скъпата творба на американски артист, която е продавана на търг. Цветната картина бе продадена на търг за рекордните 195 млн. долара. Творбата се казва “Shot Sage Blue Marilyn” и надмина досегашния рекорд на американски творец от 110.5 млн. долара, който се държеше от творба на приятеля му Жан-Мишел Баския, продадена на японския милиардер Юсаки Маезава. Портретът на Мерилин е създаден две години след смъртта й, като авторът използва снимка за филма „Ниагара“. Творбата е част от серията “Shot Marilyns”, която включва портрети на звездата в различни цветове. Според легендите някои от тях са простреляни в челото с куршум от посетител в студиото на Уорхол в Ню Йорк. Купувачът на портрета не стана ясен, но продавачи бяха известните швейцарски топ колекционери Дорис и Томас Аман. И все пак, най-скъпата творба, продавана на търг някога, струва 450 млн. долара. Това е картината “Спасителят на света” на Леонардо Да Винчи, продадена през 2017 г. на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

11. Обожавала е диаманти

Не е вярно, въпреки че е използвала украшения винаги по време на изявите си. Много от най-скъпите диаманти са рекламирани на нейната шия. Това обаче е само сценичния й образ. В живота тя не държала на скъпите брилянти. След вещите й след смъртта е открита само една перлена огърлица, подарък от втория й съпруг по време на сватбеното им пътешествие. Част от тях ги е подарявала, което твърди Ела Фицджералд. Легендата на джаза се издига благодарение на Монро. Любимото притежание на Мерилин е било бяло пиано, купено от нейната майка и по-късно продадено на търг, за да оцелее в живота. Години по-късно Монро успява да си го откупи. Музикалният инструмент е едно от най-скъпите пиана в света. На търг през 1999 г. певицата Марая Кери плаща за него 662 500 долара.

12. Сменила е името си, когато станала актриса

Не, Монро е променяла името си многократно. В акта за раждане на появилата се на бял свят на 1 юни 1926 г. бъдеща звезда е записано името Норма Джийн Мортенсън. Според кръщелното свидетелство обаче името й е Норма Джийн Бейкър. В изявите си като модел, прехвърлилата 20-те, хубавицата използва имената Джийн Норман и Мона Монро. Веднъж утвърдила се като актриса, първоначалната й идея е да се нарече Джийн Адеър. В хотелски регистрации използва името Зелда Зонк. Неофициално звездата се нарича Мерилин Монро през 1946 г. Името, с което остава в историята, става официално едва през 1956 г.

13. Ана де Армас е втората Монро

Ана де Армас може да не е обличала емблематичната рокля на Мерилин Монро, но се смята за най-успешно влязлата в ролята ѝ - в биографичния филм за холивудската легенда. 34-годишната актриса играе покойната Монро в лентата на Netflix “Blonde”, базиран по романа от 2000 г. на Джойс Карол Оутс. „Моля ви, елате. Не ме изоставяйте“, казва през сълзи Ана де Армас пред огледало в съблекалнята си преди да започнат снимките. Но после бързо се превръща в звезда, пресъздавайки мига с бялата рокля над решетката на метрото в Ню Йорк. Въпреки това най-известният двойник на Монро си остава моделът Сабрина, чието истинско име също е като идола й – Норма. Телевизията превръща Сабрина във втората Мерилин Монро, но участието й във филми е скромно. Омъжва се за известен гинеколог, но когато се развежда не получава нито цент, парализира се и умира като клошар.

14. Обичала е тайно Хю Хефнър

Не, отказала е да му бъде поредното „зайче“, въпреки че се снима за корицата на списанието му. Но е факт, че дължи кариерата си на него. Издателят на „Плейбой“ плаща 500 долара за първата й публична фотография, докато работи във военен завод. След кратко сближаване, тя започва да се цели много по-високо и рядко се виждат по партитата му. Историята, че са близки тръгна след като Хю Хефнър плати почти 100 000 долара, за да го погребат до Мерилин Монро. Според слухове в медиите, плейбоят искал да бъде положен до любимата си кинолегенда, защото обожавал тайно актрисата и бил луд по нея. И макар в живота за кратко да са се сближили, ще останат заедно в смъртта.

15. Била е луда по секса

Колкото и да е невероятно, секссимволът на 20-ти век е използвала тялото си повече с разум, отколкото с чувства. Това разказва години след смъртта първият й мъж – Джим Догерти. Травмите, които са и нанесли мъжете в тийнейджърските години, завинаги оставили рани в душата й. Два пъти е била изнасилена, веднъж на 11, а след това година по-късно от съсед на приемното й семейство и от 13-годишния му син. Оттам нататък момичето ненавиждало мъжете и използвало тялото си, за да пробие в живота. После отчаяно търсило любовта, но когато не я намерила, решило не никого да не се доверява. Така депресията я връхлетяла. Твърди се, че когато се прибирала в дома си след секс, Монро сядала на дивана, затваряла очи и слушала Бетховен, Моцарт и Амстронг. Какво си е представяла, никой няма да разбере…..