Скандали се вихрят на поразия и в легендата "На всеки километър"

И днес зрителите могат да гледат едно от най-коментираните произведения в родното кино.

Култовият партизански сериал "На всеки километър" от първото му пускане на малкия екран през далечната 1969-а та чак досега е белязан не само от огромен зрителски интерес, но и от скандали. А през годините дори се внушаваше, че над създателите и актьорите в тв сагата "тегне прокоба".

Последният скандал е съвсем пресен и е свързан с писмото до СЕМ от общинския съветник от "Синя България" Вили Лилков и бившия депутат Петър Славов, в което се посочва, че е недопустимо излъчването на всяка серия да се съпровожда с титрите "посвещава се на Българската комунистическа партия". В писмото до регулаторния орган двамата се позовават на текстове от закона, обявяващи комунистическия режим у нас за престъпен.

Преди 56 години обаче българските зрители са свикнали с този тип надписи. В същото време само малка част от тях знаят, че един от основните сценаристи на поредицата - писателят Георги Марков, създал образа на "злодея" Богдан Велински (с прототопи суперполицая на царска България Иван Гешев), е напуснал страната месец преди премиерата на сериала, че ще издаде своите знаменити "Задочни репортажи" като емигрант в Англия и ще загине на моста "Ватерло" в Лондон от станалия печално известен "български чадър"...

"От ЦК ми се обадиха и наредиха да изтрия името на Джери от всички ленти и никъде да не се споменава като сценарист", разказва след години покойният Павел Писарев, който по онова време е заместник-шеф на БНТ.

Любопитно е и разпределението на главните роли в основния състав, където според кинокритици личи "братската делба" между двамата режисьори - Неделчо Чернев и Любомир Шарланджиев. Стефан Данаилов - майор Деянов и Георги Черкелов - Велински са наложени от Шарланджиев, тъй като е работил с тях в "С дъх на бадеми". И Григор Вачков - Митко Бомбата, е също негов избор, тъй като го е снимал вече в "Хроника на чувствата" и "Веригата", докато Георги Георгиев-Гец е любимец на Неделчо Чернев, с когото е работил в "Грамофон и маслини за моите приятели" и в "С пагоните на дявола".

Безспорен избор на Неделчо Чернев е и неговият земляк и близък приятел Стефан Гецов за ролята на ген. Бранев, на Любомир Кабакчиев за ролята на съветския разузнавач полк. Алексей Вершинин, когото познава от "С пагоните на дявола", както и Коста Цонев, поел ролята на полк. Джон Пърси, участвал също във филма на Чернев "Грамофон и маслини за моите приятели".

Не липсват и роднинските назначения - братът на Неделчо Чернев - актьорът от театър "Сълза и смях" Петър Чернев, има роля в сериала, а съпругата на Шарланджиев - звездната актриса Невена Коканова, се появява във втория сезон като вдовицата Арабова в епизода "След полунощ".

