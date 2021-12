Шок: Съдят Тейлър Суифт за плагиатство

Поп звездата Тейлър Суифт трябва да се изправи пред съда срещу автори на песен, които твърдят, че носителката на "Грами", е копирала техен текст в хита си от 2014 г. "Shake It Off", постанови калифорнийски съдия.

Окръжният съдия Майкъл Фицджералд отхвърли молбата на Суифт да обяви иска за плагиатство за нищожен. В него се твърди че тя е взела текст от песента "Playas Gon' Play" от 2014 г. на R&B момичешката група 3LW.

Фицджералд заяви, че между песните има "някои забележими разлики", но също така и "достатъчно обективни прилики", за да може делото да стигне до съдебен процес със съдебни заседатели.

Говорителката на Суифт отказа коментар пред агенция Ройтерс.

В "Shake It Off" Суифт пее: "the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate".

"Playas Gon' Play", написана от Шон Хол и Нейтън Бътлър, включва фразите "players, they gonna play, and haters, they gonna hate".