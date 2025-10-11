Съпругата на Безос била за поправка. Филърите й се разместили

Пластичният хирург д-р Шон Макнали насочи вниманието към устните на съпругата на Джеф Безос - Лорън Санчес, като заяви, че филърите ѝ са мигрирали извън обичайните граници, прогнозирайки необходимост от корекция. В анализ, публикуван в Daily Mail, Макнали твърди, че част от обема на инжекциите вече се намира зад „бялата гънка“ — участъкът кожа непосредствено зад червената зона на устните — и призова за разтваряне на стария филър преди нанасянето на нов.

В Instagram профила си лекарят публикува клипове за процедури като липосукция на шията, филъри и обсъждания за цени на инжекциите.

В публикацията на Daily Mail се отбелязва, че Макнали е анализирал последни снимки на Санчес, на които усетил неестествено разпределение на обема на устните ѝ. Той предупреждава, че добавянето на нов филър върху вече мигрирал такъв може да влоши естетичния дисбаланс. Някои пластични хирурзи споделят, че миграцията на филър — особено при ненавременна намеса — е рисков фактор, който може да изисква лечение с ензими (напр. хиалуронидаза).

