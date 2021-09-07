Ръчно изработени или бутикови бижута да изберем за подарък?

За много хора изборът на бижута е от много голямо значение. Най-често те се колебаят между ръчно изработените накити и бутиковите такива. За да различите тези два варианта, е нужно да погледнете техните предимства и недостатъци и на база тях да вземете решение, кой е по-удачният избор за подарък. За да станете това Ви предлагаме да прочетете тази статия в темата, която ще Ви даде важни отговори, с чиято помощ ще реализирате правилната покупка.

Какво представляват бутиковите бижута?

Бутиковите бижута са направени от естествени материали и при тях не се чака време за изработка, а можете да ги поръчате на момента от избрания от Вас магазин. Така например има редица онлайн магазините от където можете да закупите оригинални бутикови бижута с кристали Сваровски за подарък на любим човек. Те включват разнообразен избор от гривни, обеци, колиета, висулки, пръстени и други, така че да зарадвате получателя на подаръка. Най-често бутиковите бижута са изработени от сребро, злато, бронз, стомана и скъпоценни камъни. Предложени са всякакви модели, така че лесно можете да направите своя избор. Разбира се, в зависимост от използвания материал за бижуто, се определя и неговата цена.

Тук също не можем да говорим за недостатъци, тъй като всеки има своите вкусове и предпочитания. Ако все пак търсим някакво сравнение, то тогава ще кажем, че тук става дума за готови накити, при които липсва онова топло докосване на ръчната изработка. Въпреки всичко написано, бутиковите предложения със сигурност имат своите привърженици сред хората.

Какво представляват ръчно изработените бижута?

Голямото предимство на ръчно изработените бижута, се крие зад авторските идеи, които са вложени в тях. Те са разумно решение, ако търсите оригинален ръчно изработен подарък, който да зарадва истински получателя си. Ръчната изработка на накитите има и още едно предимство, а именно въображението при използване на материали. Изработват се бижута от естествена кожа, стомана, пластмаса, гума, дърво, сребро, перли, полускъпоценни камъни и други. Обикновено, можете да ги намерите на достъпна цена, така че са един прекрасен избор за подарък на близки и приятели.

Не бихме казали, че ръчно изработените бижута, имат някакви съществени недостатъци. Разбира се, можем да споменем някои минуси, които могат да бъдат породени от теглото на материала, от който е направено бижуто, но пък това винаги може да се обсъди предварително с автора. Общо взето този тип накити са чудесна идея за подаръци, които няма да бръкнат дълбоко в джоба ви.

Какво да изберем: ръчно изработени или бутикови бижута?

Ако подарявате бижута, трябва да имате предвид повода и получателя. Ръчно изработените бижута са много добра идея за рождени дни на приятели и познати, тъй като при тях има оригинални хрумвания, които ще се харесат на получателя. В много случаи накитите са по-евтини, така че няма да се наложи да похарчите цял куп пари за дървен гердан или стоманена гривна.

Що се касае до бутиковите бижута, то те са насочени към по-специалните поводи, каквито са годежите, сватбите и баловете. За тях може да се наложи да платите и по-висока цена, тъй че е добре да се подготвите финансово. Разбира се, използваните материали за изработката им имат високо качество, което определя и стойността им. На фона на всичко това ще Ви дадем възможност сами да вземете решение, кой е по-удачния подарък за съответния повод.