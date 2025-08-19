Разкриха най-големите кошмари на Марта Вачкова

Не е задължително всеки гениален актьор да има и същото поколение.

Марта Вачкова наскоро навърши 66 г., но когато погледне зад себе си, не вижда големи постижения, а само една известност, базирана на баща й Григор Вачков. Тя така и не стана голяма актриса, а и в личен план се провали, защото не създаде здраво семейство.

Кошмарът на Марта намира своя пик преди 10 години, когато предаването й „Жените” пада от ефира на БНТ. Тогава опитва да се върне в театъра, но не е от най-талантливите и не получава много предложения, пише Клюки.бг.

Вачкова сама признава, че в този период дори е била затруднена да си покрие сметките и да сложи нещо прилично на масата. Дъщеря й тогава е твърде млада и все още е на нейната издръжка.

Времената са били много тежки и тогава единствената жена в „Каналето” получава покана от „Откраднат живот”, който тъкмо ще тръгва по Нова телевизия. Това я спасява чисто финансово, а спасява и кариерата й. Неслуайно много актьори се завъртяха в сериала, но тя остана най-дълго от всички. Продуцентът Евтим Милошев я съжалил, че без тази роля ще умре от глад.

Тя изоставя мъжа на живота си Владо Пенев преди 40 години.

Попада на бизнесмена Радко Миланов, който не след дълго я изоставя с малко дете на ръце.

