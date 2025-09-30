Раздели се легендарна двойка

След 19 години брак Никол Кидман и Кийт Ърбан са се разделили.

Новината е потвърдена от People, след като TMZ първи са я съобщили.

Според източници раздялата се е случила преди известно време, а 58-годишната актриса се е опитала да спаси брака си.

"Сестрата на Никол - Антония, беше скала, цялото семейство Кидман се е обединило, за да се подкрепя. Тя не искаше това. Тя се бори да спаси брака", допълва информаторът на People.

Пред TMZ пък други източници са казали, че Никол Кидман и Кийт Ърбан живят разделени от началото на лятото.

Актрисата и 57-годишният кънтри музикант се ожениха през юни 2006 г. Имат две дъщери - Съндей Роуз (17 г.) и Фейт Маргарет (14) г.

Новината за раздялата на двойката е изненадваща предвид дългогодишния им брак, който по всичко изглеждаше, че е стабилен.

В края на юни, по повод годишнината от сватбата им, Никол Кидман сподели тяхна обща снимка в Instagra профила си.

"Честита годишнина, скъпи", бе написала тя в описанието на поста си.

След това, през август, докато все още са продължавали снимките на продължението на "Приложна магия", в който си партнира със Сандра Бълок, актрисата бе качила и снимки от лятото, прекарано със семейството си.

Междувременно Кийт Ърбан е на турне, което продължава и през октомври.

