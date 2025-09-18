Ралица Паскалева изненада зрителите. Визията

Телевизионната и филмова звезда Ралица Паскалева изненада с прическа. Тя се появи с накъдрена коса във второто издание на Съвета на осъдените в "Игри на волята".

Повечето са свикнали да я гледат с чуплива коса, имала е и роли с изправена, но накъдрена явно малцина са я виждали.

Чест прийом при звездите е да сменят перуки за различни роли. Така само подчертават своята разнообразна елегантност и красота.

Тази вечер в Съвета на осъдените срещу нея пробваха късмета си Калин, Александра, Александър, Гергана и Наталия, от двете племена - Феномени и Завоеватели.

Калин и Александър от Феномените се спасиха. Такива картинки те намериха в своите ковчежета.

Александра от Завоевателите също се спаси, като изтегли смяна, като утре тя ще трябва да изпрати някого от своето племе на елиминационна битка.

Гергана пък изтегли цяла седмица без храна. Така ако премине утрешното елиминационно изпитание след това ще сяда на масата до своите съотборници, но ще ги гледа как ядат, а тя няма и залък да може да сложи в устата си.

Наталия пък изтегли черен пират, което означава, че няма да има право да се бори за капитан, за което дори и Ралица Паскалева бе на мнение, че никога няма да се случи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com