Промяна в Америка. Президентският булевард

Част от Южния булевард в Палм Бийч, Флорида беше кръстен "Президент Доналд Дж. Тръмп" на церемония в дома на американския държавен глава.

Участъкът свързва международното летище Палм Бийч, където каца президентският самолет Air Force One с имението и курорт на милиардера Мар-а-Лаго."Това е сериозен знак", каза Тръмп, позирайки за снимка пред един от големите знаци, които ще бъдат поставени на улицата, предаде USA Today. "Красиво е. Благодаря. Уау, това е нещо истинско", добави той.

Републиканците в щатския парламент на Флорида прокараха законодателство, с което участъкът от булеварда да бъде кръстен на Тръмп. По-късно местните комисии в Уест Палм Бийч и окръг Палм Бийч одобриха предложението."Когато за първи път внесох формулировката, ми казаха, че не е разрешено и не можем да направим това", каза републиканската членка на Камарата на представителите от щата Флорида Мег Уайнбъргър, вносител на законопроекта за именуване. Тя изтъкна, че е необходима "решителност", за да бъде одобрена мярката в по-голям законопроект, който включва преименуване на пътища в целия щат.

"Трябва да почетем и уважим вас и вашето семейство за всичко, което сте направили за нас и нашата страна", каза Уайнбъргър на президента.

Тръмп, който използваше името си върху небостъргачи по време на кариерата си в недвижимите имоти, прие идеята да постави името си върху редица забележителности и програми през първата година след завръщането си в Белия дом, припомня USA Today.

През декември настоятелството на Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди" гласува за преименуване на националната музикална, художествена и културна институция на Мемориален център за сценични изкуства "Доналд Дж. Тръмп и Джон Ф. Кенеди". Съществуват и "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет" - транзитен коридор, осъществяван с посредничеството на САЩ, свързващ Азербайджан с Турция през Армения, преименуван от Института за мир на Съединените щати на Институт за мир "Доналд Дж. Тръмп", новосъздадени "сметки на Тръмп" за новородени бебета и "Златната карта на Тръмп", предназначена за богати чужденци, за да си платят за законно пребиваване в Съединените щати.

