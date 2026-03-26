Помните ли това момиче? Беше на косъм от смъртта

Преди години тя оцеля по чудо след опит за самоубийство, а пълното й възстановяване бе дар небесен.

Цвети Стоянова от „златно момиче“ на художествената гимнастика се превърна в красива и самоуверена млада дама, а името й неведнъж бе спрягано с редица известни мъже.

Припомняме, че бившата гимнастичка оцеля, след като се хвърли от дома на баба си през 2016 година, а после имаше дълга и бурна връзка с „лошото момче“ на родното кино Мариан Вълев, по-известен като „Куката“.

Сега красавицата шокира почитателите на художествената гимнастика, като обяви, че е надебеляла цели 30 килограма в последно време. Като част от националния ансамбъл тя винаги е спазвала сериозна диета, а след опита за самоубийство тежеше едва 44 килограма при височина от 170 сантиметра, припомня Hotnews.bg.

Заради увлечението си към бързата храна и най-вече към дюнерите, Стоянова надебеляла драстично. В разговор на живо в инстаграм, който вече не е достъпен, златното момиче за първи път говори за проблема с килограмите.

Тя дори призна, че заради преяждане е била принудена да потърси помощ в болница „Пирогов“ – същата, в която лежа след фаталния скок от шестия етаж преди десет години. Тя изпитвала ужасни болки в корема и отишла в лечебното заведение въпреки ужасяващите спомени.

Сега 31-годишната бивша спортистка крие пухкавите си форми под обемни палта и безформени ризи, но е твърдо решена да започне диета и дори да тренира, макар да мрази всякакви спортни занимания заради миналото си.

Макар и доста понапълняла, Цвети остава истинска красавица и мъжете продължават да се обръщат зад нея. Тя не коментира публично кой е приятелят й, който я издържа, защото в момента бившата спортистка не работи. Макар да имаше желание да бъде треньорка, Стоянова вече не обучава деца.

