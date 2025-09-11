Любопитно

Първи искри в "Игри на волята"

Любопитно е как ще продължи развитието на това

11 сеп 25 | 21:19
780
Фатме Мустафова

Първи любовни искри прелетяха в "Игри на волята".

Готина е! Харесва ми, сподели Мартин Лапунов от племето Феномени, обявен като слънцеяда от водещия Павел, към Ръждавичка.

Любопитно е как ще продължи развитието на това, може би неволно обяснение, от негова страна към Ръждавичка, но сезон 7 тепърва започва.

Лапунов е на 27 години. Роден е в Южна Африка, но е изпратен в самолет към България без родителите си, когато е бил съвсем малък. Има особена връзка с природата и духовния свят, като споделя, че може да пътува в различни светове и епохи, посредством сънищата и енергията си. 

Симона Ръждавичка е на 23 години и се занимава с кинезитерапия. Посветила е живота си на спортната аеробика и обича да побеждава. Определя се като лидер. Планира да доминира както на Арената, така и в социалната игра. 

Автор Фатме Мустафова

