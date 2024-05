Панайот Панайотов призна за "Капките" и Халваджиян

Панайот Панайотов споделя, че е взел решението да участва в "Като две капки вода" на момента.

„Продуцентът на шоуто е видял мои видеоклип във Фейсбук – една песен на Том Джоунс I'll Never Fall in Love Again. Това го е накарало да ме потърси. Иначе не се познавахме. Но приех веднага. Ще ви издам и една своя семейна тайна – без благословията на госпожа Панайотова нямаше да се случат нещата“, шегува се изпълнителят и допълва, че цени високо нейната интуиция.

В понеделник на 13 май предстои участниците да се преобразят в своя 12-ти образ за големия финал на „Като две капки вода“, който ще се състои в зала „Арена София“.

„Старах се много за образите си, но не винаги се получаваше. Човек трябва да приема и неуспехите като част от пътя. Пях на четири езика по време на преобразяванията си в шоуто. Но и в свои концерти имам репертоар с тези езици – сърбохърватски, италиански, английски и гръцки. От тях само гръцкият ми беше за сефте, но няма невъзможни неща. Един артист трябва да умее всичко. Всеки от нас се стреми да не изглежда смешен в очите на зрителите. А основната цел е да бъдеш достоен.“

Панайот Панайотов разказва в ефира на Нова, че започва да пее още като ученик и то вечните евръгрийни и признава, че иска да спечели „Капките“. Тази година изпълнителят има и личен празник – отбелязва 40 години щастлив брак със съпругата си.

„Казвали са ми, че самият аз съм труден за имитиране. Не знам защо е така, моите песни са купонджийски и за широката аудитория. За мен ще бъде чест и удоволствие някой да ме имитира. Нека зрителите да не забравят, че на финала на „Капките“ ще изпея Pretty Woman специално за жените, защото във всяка жена има нещо магично“, категоричен е той.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com