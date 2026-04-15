Нов живот за легендарна къща. Наш град ликува

Уникална старинна къща на пъпа на Пловдив ще бъде придобита от Общината и може да се превърне в Дом на младоженците. Преди това двуетажната сграда на улица „Христо Г. Данов” 21 ще бъде реставрирана, след като приключат процедурите по отчуждаването, предаде "Марица".

„Къщата е строена преди около 150 години и е паметник на културата. След реставрацията би могла да се ползва за културен център или за Дом на младоженците”, смята кметът на район „Централен” Георги Стаменов.

Заповедта за отчуждаване на 1/10 идеална част от имота с обща площ 1608 кв. м е издадена тези дни от кмета Костадин Димитров. Останалите 9/10-и идеални части са общинска собственост, придобита преди време.

В двора освен двуетажната къща с красиви възрожденски орнаменти, известна като бившето Италианско консулство, има две постройки - жилищна и селскостопанска. През ХIX век в тази сграда палат е живеел консулът на Италия Едмондо Вакаро (1879-1926) със семейството си - съпруга и седем деца, и слуги.

Тя отдавна е под ключ и се руши, част от орнаментите са паднали, дървената дограма е изгнила, външната врата е ръждясала, дворът е буренясал, с потрошени плочки.

Покривът се е срутил и цялото архитектурно оформление вътре в къщата се съсипва. В книгата за Пловдив на Никола Алваджиев е описано, че това е една от най-забележителните къщи в Пловдив, строени преди Освобождението и навремето богато обзаведена от тогавашния италиански консул.





