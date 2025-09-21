Невиждан паяк изуми Варна? Всички питат

Кадър Е. Николов, Насекомите и ентомолозите

Невиждан паяк изуми Варна. Какъв е този паяк?, пита гражданин в социалната прежа, предаде petel.bg.

Веднага му отговорят че това е Вълчи паяк.

Hogna radiata е вид вълчи паяк, разпространен в Южна Европа (от средна Франция), Северна Африка и Централна Азия (Платник). Този вид е скитащ, ловуващ по-малки насекоми, по-малки от 20% от собствения си размер. Среща се по трева, паркове и гори.

Наречен е така, защото ловува точно като вълк. Всеяден е, но е безвреден за човека.

В никакъв случай не го убивайте. Този паяк е полезен, защото регулира популациите на други насекоми.

Интересно е, че носи децата си на гръб.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com