Неочаквана промяна за Рут Колева след раждането

Певицата Рут Колева споделя, че се чувства прекрасно – дори когато не е на сцената, а зад кулисите, организирайки събитие и работейки с екипи и музикални компании.

„Никога не съм вярвала, че може да си толкова щастлив и да не си на сцената“, обяснява тя в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.

Малко по-далеч от сцената

Рут разказа, че организацията на музикални събития й носят огромна радост. Самата тя не вярва, че може да се чувства толкова добре, когато не е на сцената. Направата на подони големи събития й напомнят на организацията на сватбата й. Тя също е преминала под нейното планиране и внимание към всеки детайл.

Рут Колева и майчинството

В личен план обаче най-голямото събитие остава майчинството. Този опит променя и усещането й за музиката.

„Не чувствам гласа си както преди“, споделя изпълнителката и признава, че промяната е ново предизвикателство, но и ново вдъхновение.

Освен с подготовката на фестивала, Рут е фокусирана и върху следващата си песен, която ще носи заглавието „Близо“ и ще е на испански. Новият сингъл идва в момент, в който личното и професионалното й се преплитат по различен начин от преди.

Рут Колева майка за пръв път

Певицата стана майка за първи път на 17 април 2025 г., в деня на Велики четвъртък. Малкият се казва Езра Логин Кочишки и се появи на бял свят с тегло 3 700 грама. На 1 юни – в Международния ден на детето – Рут за първи път показа сина си пред последователите си. В началото на февруари 2025 г. певицата изненада всички с новината, че е бременна.

