Голямо щастие за Сашо Кадиев

Голямо щастие за Александър Кадиев.

Актьорът и тв водещ отпразнува рождения си ден на 30 август със специално семейно празненство, организирано от съпругата му Ивелина. Кадиев сподели кадри от купона в социалните мрежи.

"Това беше най-хубавият ми рожден ден досега! Благодаря на всички мои приятели и роднини за незабравимото преживяване! А най-голяма благодарност към съпругата ми Ивелина, която организира цялата изненада с толкова любов и грижа. Обожавам те, любов моя — ти си моят свят", написа актьорът в Инстаграм.

За големия ден Ивелина изненадала съпруга си с уникална компютърна игра, която пресъздава живота му в мини вариант – от детските спомени, когато е играл на дивана с баща си, до култови моменти с телевизионния му партньор Деси Стоянова.

Освен подаръците, празникът става още по-вълнуващ благодарение на малката му дъщеря Кати. Тя поднася на татко си две специални видеа. В първото му казва, че той завинаги ще бъде нейният първи герой. А във второто със закачлив тон – Сашо изскача от торта на розов фон с балони.

