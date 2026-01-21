Това е градът с най-много милионери в света

Ломбардската столица Милано е градът с най-висока концентрация на милионери в света - по един на всеки 12 жители. Тази статистика поставя италианския метрополис пред гиганти като Ню Йорк, където съотношението е един милионер на 22 жители, и Лондон, който остава назад с един на 41.

Класацията е публикувана от Il Sole 24 Ore, който цитира резултатите от последното проучване на H&P (Henley & Partners) за глобалната география на богатството, предава lifestyle.bg.

Разликата с останалите градове е отчетлива. Рим, например, има по един милионер на всеки 54 жители, докато водещите европейски и северноамерикански столици показват значително по-ниска концентрация в сравнение с италианската финансова столица. Тези данни отразяват структурната трансформация на Милано в глобален център на богатство, финанси и недвижими имоти.

Няколко фактора стоят зад възхода на града. Това са постоянно растящият пазар на луксозни имоти, централната роля на Милано във финансите, модата, дизайна и частното банкиране, привлекателната данъчна система за големи международни капитали, както и високото качество на услугите, инфраструктурата и културния живот.

Според H&P Милано е сред малкото градове в света, заедно с Дубай и Маями, за които се очаква "висок ръст" на нови заселващи се лица с висока нетна стойност през следващите години.

Увеличаването на броя на свръхбогатите жители вече оставя видими следи - от градско обновяване и нови луксозни жилищни комплекси до разширяване на премиум услугите. Това е явление, което засилва международната роля на града, но едновременно с това отваря отново дебата за неравенствата, достъпа до жилища и социалната устойчивост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com