Народът впери очи в Натали!

Две от емблематичните и разпознаваеми лица на bTV – Натали Трифонова и Виктория Готева-Димитрова, които скоро станаха майки за първи път, си направиха обща разходка с бебетата в парка. Компания им прави и бившата им колежка от bTV Анна-Мария Конова.

Кадърът, който споделиха водещите, улавя нов етап от живота им, в който професионалните роли отстъпват място на майчинството.

Двете дами са облечени стилно и практично, точно както подобава на модерни градски майки. Водещата на прогнозата за времето по bTV Натали Трифонова, която през септември роди син Арън, заложи на пухено кафяво палто с дължина до прасеца, което със сигурност я топли по време на дългите зимни разходки с бебето. Тя допълни визията си с широки дънки, шапка с козирка и маратонки.

В отбора на стилните майки виждаме и водещата на bTV Новините – Виктория Готева-Димитрова, която роди своята първа рожба в края на януари миналата година. Бебето е момче и е кръстено на баща си – Евгени. За разходката тя заложи на късо яке в светъл цвят, дънки, спортни обувки и плетена шапка, която се явява важен аксесоар за всички майки, които неуморно бутат бебешка количка през студените месеци.

Бебетата на двете водещи имат разлика от 9 месеца във възрастта – малкият Евгени съвсем скоро ще навърши 1 година, а Арън – 5 месеца, но Натали и Виктория със сигурност са имали много общи теми за разговор, свързани с майчинството и отглеждането на децата.

Припомняме, че Натали Трифонова роди сина си на 24 септември 2025 г. Красивата водеща на COOLt сподели снимка на детенцето си малко след изписването им.

