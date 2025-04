Москва и Рияд се надпреварват за Бурак Йозчивит

Любовта към съпругата му Фахрие Евджен пламва на снимачната площадка



Популярният турски актьор Бурак Йозчивит отпразнува скромно своята 40 годишнина в изискан ресторант в Истанбул. На 24 декември, той и съпругата му Фахрие Евджен, която също е актриса, споделиха снимка с торта в социалните мрежи, на която са синовете им едногодишният Керем и петгодишният Каран. Семейството бе предпочело маркови спортни облекла.

А Фахрие написа: "Животът е прекрасен подарък, Честит рожден ден, скъпи".

Поводите за радост в дома на Йозчивит обаче, далеч не спират дотук. На 19 декември в кината в Русия тръгна новият новогодишен филм "Елхички-11". Йозчивит, който играе себе си във филма, участва в история, вдъхновена от приказката за Пепеляшка, която е заснета в Алметевск, Татарстан. Той си партнира с руски знаменитости като Кристина Бабушкина и Рузил Минекаев. Причината за появата на актьора в руска продукция е засиленият интерес към него. Според турските източници, докато той е бил в Русия, е имало опашки от хора, които са искали да се фотографират с него.

Сега Йозчивит отново е в Русия, за да участва в руския сериал "Ще остана при теб". Това ще е първият руски сериал с турската звезда в главната роля.

През август миналата година Йозчивит замина за Риад, където взе участие в снимките на филма "Моето лечение". Арабско-турската комедия се реализира в Риад и Истанбул. Йозичивит играе ролята на голяма звезда. Очаква се лентата да има премиера през настоящата 2025 г. Историята ще проследи трима супер фенове на турските сапунени опери, които пътуват от Саудитска Арабия до Истанбул в опит да се срещнат с любимия си актьор. Но пътуването претърпява неочакван обрат, когато те се оказват лъжливо обвинени в отвличането на същата звезда, която боготворят, и се забъркват в сапунена опера.

Йозчивит е добре познат и в България с ролите си в популярни турски сериали като "Черна любов", "Великолепният век", "Чучулигата".

Актьорът е роден на 24 декември 1984 г. в Истанбул. Там той прекарва детството си и завършва гимназия. По-късно продължава обучението си в университета Мармара, във факултета по изящни изкуства, катедра фотография.

Йозчивит набра популярност с конкурса за най-добър модел на Турция през 2003 г. и започвайки работа с една от водещите агенции Ugurkan Erez. През 2005 г. е избран за най-добър модел на Турция. Веднага след това той участва в Best Model of The World ( Най-добрият модел на Турция) и е избран за втория най-добър модел в света през същата година. Той прави първите си стъпки като актьор в ролята на Мурат в телевизионния сериал "Минус 18". През 2007 г. играе Суат във филма "Мусалат". През следващата година взима участие в сериала "Бащино огнище".

Между 2011 и 2013 г. актьорът привлече вниманието с превъплъщението си в образа на Малкочоглу в телевизионния сериал "Великолепният век", за което спечели първите две престижни награди в кариерата си и се превърна в една от любимите звезди на цяла Турция.

През 2013 г. Бурак отново се завръща на големия екран с Фахрие Евджен, с която играят главните роли в телевизионния сериал "Чучулигата" адаптиран по едноименния роман на Решат Нури Гюнтекин. По време на снимките започват да прехвърчат първите любовни искри между тях, но по това време Бурак е обвързан с Джейлян Чапа.

Две години по-късно обаче съдбата отново ги събира. Двамата играят главни роли във филма "Любовта прилича на теб". Тогава Йозчивит вече е свободен и между двамата започва любовна авантюра, която след две години завършва с брак. На 2 юли 2017 г. двамата вдигнаха пищна сватба на брега на морето в Истанбул, събирайки турските звезди и гости от чужбина. "Когато човек се влюби, същността му се разкрива и той показва истинското си аз. Когато се влюбя, срещам истинския Бурак - няма нужда да си поставям пречка, да бъда самонадеян, да променям външния си вид, позицията си. Това, което се случва в този момент, се случва за миг. Вечната, безмерна любов е нещо като от друг свят. По принцип имам развълнувано и неспокойно състояние. Когато съм влюбен, тази ситуация се засилва и вече не се вписвам в обичайното си състояние. Нямам какво повече да разказвам, тази любов пролича и в играта ми в "Чучулигата" и "Любовта прилича на теб", коментира Йозчивит чувствата си към Фахрие пред медиите. "Мисля, че любовта е вдъхновение и източник на радост. Вълнението, което изпитваме, не може да бъде измерено с никакви по-големи емоции. Можем да сме щастливи много пъти в живота си, но човек е най-щастлив, когато е влюбен", допълни от своя страна Евджен. На 13 април 2019 г. се ражда първият им син Каран, а през 2023 г. вторият Керем.





