Мария и Виктор от “България сутрин”: Изградихме силна връзка помежду си, може да ни завиждате!

Мария Константинова и Виктор Дремсизов, наричани най-слънчевата сутрешна двойка в бг ефира, влизат в нов тв сезон на „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR

Рядко се получава такъв тандем, такава комбина – трептят на едни честоти, със сходно светоусещане, еднакви музикални вкусове, и двамата изкушени от тениса и корта. Умеят да си подават топката, да се допълват, а в живота си звънят за всичко важно, всеки ден.

Ето кои са те в и извън ефира – за утрешната подготовка, за това какво е да си добър водещ и кой закъснява повече.

- Какво си помислихте един за друг когато се видяхте за първи път (ама честно :))?



Мария: С Виктор се запознах, когато той все още работеше като репортер в Новините ON AIR, а аз бях новата водеща на “България сутрин” и да си призная бях впечатлена от него. Освен, че е много чаровен, той се отличаваше с професионализъм, начин на отразяване на политически новини (той тогава беше политически репортер) и усета му да води разговор. Във времето станахме и много добри приятели, особено се сближихме след като станахме екранна двойка в сутрешния блок на телевизията. Сега сме почти неразделни. Имаме много общи интереси и това ни помага още повече да сме като една неделима сплав.

Виктор: Да, така е. За първи път видях Мария, когато стана водеща на сутрешния блок „България сутрин“. Аз в този момент бях политически репортер в Новините ON AIR. Видях едно младо, амбициозно и усмихнато момиче. В началото нямахме много време да се засичаме на живо в телевизията и повече комуникацията ни беше през ефира и от включванията от парламента. Имахме добра, приятна комуникация. Такава беше и връзката с продуцентите на предаването Нели Златева и Веселин Гарабитов. Добрата атмосфера, която излъчваше екипът на сутрешния блок е една от причините, когато получих поканата да се присъединя към екипа на предаването като водещ, да приема без да се замисля.

- Кои са силните теми на единия, и на другия? И кога някой от двама ви е в „поддръжка“?

Виктор: Малко е трудно да се определи, кои точно са силните теми на единия или на другия. И на двамата са ни интересни политическите теми. Аз проявявам интерес, също така и към темите, свързани с новите технологии и програмирането. Това е сфера, в която имам и професионални познания като завършил програмиране. Интерес имам и към енергетиката, но там е по-голямо любопитството от сложността и специфичността на материята. Мария за мен е изключително добра в социалните теми, особено в здравеопазването. Там женската и чувствителност прави разговорите още по-докосващи.

Мария: Както казах, с Вито много си приличаме освен по интереси, но и по предпочитания на теми в предаването. Както той спомена, и двамата обожаваме да водим политически разговори, те са нашето гориво. Разбира се, той е по-силен в чисто мъжките теми - автомобили, технологии, дигитализация. Аз пък много харесвам разговори на спортна темататика и също така за международна политика.

Мисля, че и двамата разчитаме страшно много един на друг, защото това е отборна игра, в която всеки един от екипа е важна част, за да може накрая зрителите да видят едно смислено предаване.

- Разкажете за неочаквани моменти от ефир, със събеседници или без, когато е трябвало да импровизирате. Как отигравате топката?

Мария: Много пъти ни се е случвало да имаме забавни или неочаквани моменти с гости или без. Няколко пъти сме имали случаи, в които по време на ефира научаваме, че има извънреден гост, при което трябва максимално бързо да реагираме и да се опитаме да направим добър разговор, макар да не сме имали време за подготовка. Също така неведнъж ни се е случвало и двамата да объркаме името или научната титла на някой гост като например от доктор го повишаваме в професор, но винаги се опитваме с усмивка да излезем от ситуацията.

ЛЕКСИКОН

Мария

Денят ми започва с… България сутрин!

Последното нещо, което ме разсмя, беше… Всеки ден имаме поводи за усмивки, но веднага се сещам за една случка с телефонно обаждане на нашия продуцент, което истински ни разсмя. Ще го пазя обаче в тайна :)

Ако можех да водя ефир от всяко място по света, щеше да е… Париж - любим град, емоция, магия!

Любим гост в „България сутрин“ е… Всеки, който умее да вдъхновява!

Каква суперсила искате да притежавате? Да правя хората по-добри!

Кой от двамата закъснява повече? И двамата не обичаме да закъсняваме, но по-често се случва при мен :)

Виктор

Денят ми започва… с чаша дълго кафе със студено мляко!

Последното нещо, което ме разсмя… беше малката дъщеричка на едни мои близки приятели.

Ако можех да водя ефир от всяко място по света… щеше да е космически кораб, ракета в космоса.

Любим гост в „България сутрин“… е усмихнатият и позитивен събеседник.

Каква суперсила искате да притежавате? Да летя!

Кой от двамата закъснява повече? Продуцентите::) С Мария винаги сме точни.



Виктор: Интересните ситуации в ефир са доста, защото емоцията, която живият ефир може да ти даде няма с какво друго да бъде заменена. Понякога се случва един гост да дойде с допълнителен човек и да иска и той да влезе и така ние трябва за кратко време да разберем повече за новия събеседник, за да можем да му зададем и на него адекватни въпроси. Интересна случка имаше с един гост, който много се притесняваше и искаше да се откаже, имаше „телевизионна треска“, но с Мария успяхме да го предразположим и така никой не разбра, колко много се притесняваше, преди камерите да заработят.

- А случвало ли се е нарочно да се пошегувате с колегата, да искате да го разсмеете например, за да видите дали ще издържи, или друго подобно?



Виктор: Оооо, мисля, че това е моят специалитет. Не го правя нарочно, но пускам някакви шегички и виждам как Мария понякога се сдържа да не се разсмее. Разбира се, зависи от естеството на разговора. Доста често особено в минутите за култура се смеем и забавляваме. Естествено, когато имаме възможност правим някакви коментари, от типа на това, ако ще се шие или плете нека е Мария, тя е по-сръчна, а ако ще се дегустира нещо, нека първо Вито да пробва. Така няма да забравя при един разговор за различните видове кафе трябваше да изпия 4 и 5 кафета, на малки чашки, но в рамките на 15 мин. Накрая ми се „разлупка сърцето“, но беше интересно и различно.

Мария: Вито винаги успява да ме разсмее, защото той е човекът, който повече се шегува от двамата. С него не може да е скучно. Естествено, че си позволяваме да се пошегуваме един с друг, защото по този начин показваме на хората дори, че ние сме живи същества, които могат да изпитват емоции, а не сме безизразни лица. От време на време и аз подхвърлям някоя и друга шега, но определено на него много повече му се получават. Освен това той ми е правил страхотни изненади в ефир за рожден ден и дори ме е разплаквал.

- Имате ли си скрити трикове да накарате събеседника да се разговори повече, по-откровено?

Мария: Мисля, че и двамата си имаме своите трикове, с които да стигнем до информацията, която искаме да получим, но едва ли искаме да ги издаваме. При всеки събеседник е строго индивидуално, защото трябва много добре знаеш кой стои срещу теб и до къде този човек може да те допусне в разговора, а и в личния си свят. Аз лично предпочитам да предразполагам гостите с усмивка и добро отношение. Според мен това има най-добър резултат.

Виктор: Скрити трикове точно не бих казал. Опитвам се разговорът да е човешки, да е максимално близо до хората. Опитвам се на зрителя да му стане ясно. Хората , които ни гледат са интелигентни и сами могат да преценят, когато някой се опитва да скрие нещо или не му се говори за нещо. Опитвам се хората, които виждам, че се притесняват да ги разговарям и да ги карам да обрисуват и описват, защото така могат да забравят за притеснението.

- Как се подготвяте всяка сутрин за ефир? Има ли рутина?

Виктор: Разговорите сме си ги подготвили сами предварително деня преди ефир. Аз обичам сутрин отново да мина по всички теми, по въпросите, подчертавам си 4-5 въпроса, които според мен задължително трябва да се зададат. Проверявам агенциите, за това няма ли по някоя от темите развитие и промяна. След, което принтирам въпросите си и съм готов за ефир. Доста често самият разговор със събеседниците те увлича, говориш с тях, слушаш ги, изникват ти нови въпроси и понякога дори не поглеждаш това, което си си подготвил, но това е което прави разговора жив.

Мария: Всяка моя сутрин започва с преглед на новинарския поток, за да съм наясно с всички актуални новини преди ефир. Пристигам рано в телевизията, пием кафе с колегите, обсъждаме последните детайли по предстоящия ефир и подготвяме финалните щрихи. Естествено, имаме и време да си споделим някоя интересна история или идея за следващ ефир, имаме си и нашето време за шеги и забавни моменти, а това определено още повече ни сплотява като екип.

- На кого трябва да служи един журналист?

Мария: Нашата основна задача е да работим за общество. Мисията ни като журналисти е да задаваме въпроси, които интересуват хората, да питаме, това, което те биха искали да попитат събеседниците в студиото. Защото ние сме мостът между тях и властта. Категорична съм, че един журналист трябва да служи единствено и само на обществото и на никой друг.

Виктор: Според мен журналистът, а и всеки човек трябва да служи на себе си. Ние всички сме хора, както се казва - не прави на другите това, което не искаш да правят и на теб. Аз вярвам, че когато нещо трябва да се обясни е добре на мен да ми се обясни, за да знам, че така и на зрителите ще бъде обяснено. Журналистите служим по някакъв начин на хората, но чрез себе си. Защото, когато ние имаме въпроси и се опитваме да си обясним дадена ситуация, най-вероятно и хората имат същите проблеми. Затова много често се опитвам да карам хората да ми дават примери от реалния живот. Често питам хората, сега ако аз трябва да регистрирам електрическата си тротинетка какво правя, къде отивам, какво ми трябва като документи, опитвам се да се поставя в дадената ситуация, за да имам максимално точните и адекватни въпроси. Много често задавам на пръв поглед логични и лесни въпроси, но нека всичко да бъде обяснено на зрителя както се казва ако може от А до Я.

- Кои са любимите ви събеседници?

Виктор: Не бих казал, че имам любими гости. Обичам разговорът да е жив като игра на тенис – въпрос отговор. Безспорно има значение дали гостите са идвали преди това, защото така всички са по-спокойни и разговорът е по-непринуден. Предаването е като комуникацията в реалния живот в един момент може да се получи жив дълъг разговор, който да не искате да свършва, да има още и още за какво да си говорите, но може да има момент и когато по-трудно се получава комуникацията.

Мария: Харесвам тези, които по-трудно започват да говорят, което, разбира се, е и предизвикателство за нас, да направим така, че събеседникът ни да се почувства комфортно в нашата компания и да започне спокойно да говори по дадената тема. Обичам и тези, които умеят да създават настроение в студиото и с които разговорът върви много леко и спокойно, такива, които умеят само с няколко думи да кажат нещо смислено и важно, такива, които с харизмата и опита си те карат да ги слушаш в захлас и времето с тях никога да не ти стига.

- Да работиш в дует, независимо какво, има своята специфика. Благодарение на какво се получава една успешна двойка, в случая Вие?

Мария: Това е дълъг процес, през който ние с Виктор смело мога да кажа, че преминахме успешно. Имахме нужда от своето време за напасване на характери, професионални умения и навици, но с разговори и търпение успяхме да изчистим различията. Колкото и нескромно да прозвучи, след вече 3 години заедно в ефир като телевизионна двойка, мога да кажа, че сме намерили баланса помежду си, все пак и двамата сме зодия везни и непрекъснато го търсим. Но извън шегата, благодарение на много труд, работа с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов, изградихме силна връзка помежду си, която освен колеги в работата ни направи и добри приятели в живота. Стигнали сме до етап, в който се разбираме само с поглед, което е много важно, защото по време на ефир, лесно може да се разберем като си направим по някой знак. Гордея се с това, което успяхме да направим с Вито и екипът, който изградихме и се надявам да го запазим още дълги години.

Виктор: Интересно е да работиш в екип. Бих казал, че в началото е малко трудно, защото аз съм човек, който често върши всичко сам, разчита на себе си. Но за сметка на това за мен Мария и думата ОТБОР са със знак на равенство. Много бързо успяхме да се напаснем с Мария. Видяхме, че мислим еднакво, имаме еднакъв усет за това кога да се смени темата на разговора. И двамата сме балансирани. Имаме страшна симбиоза. Не мога да кажа каква е формулата, просто нещата още от самото начало си паснаха толкова добре, че нямаше как иначе. Да работиш в екип или както Вие казахте в дует е равно на стабилност, знаеш, че винаги има кой да ти помогне. С Мария сме в една лодка, но важното е, че гребем в една посока, така лодката не спира, винаги се движи, а ако имаш нужда за секунда да спреш знаеш, че другият ще гребе и така си в сигурни ръце.

- Мария, Вие и спортът: кой спорт практикувате най-дълго, коя история от света на спорта няма да забравите?

Мария: Да, спортът е другата ми голяма страст след журналистиката. Дълги години тренирах спортни танци, за което трябва да благодаря на майка ми, която ме запали по този спорт и освен това ме взе да тренирам при нея, защото тя е треньор по спортни танци. На баща ми пък трябва да благодаря за това, че доста често ме водеше в баскетболни зали, където и до днес много често ходя, за да гледам мачове. Отскоро пък активно практикувам тенис на корт, една обща страст заедно с Вито. Освен в студиото на “България сутрин”, често може да ни видите заедно и на корта.

И точно защото обожавам спорта, малко след като станах водеща на сутрешния блок, реших, че трябва да създам нещо авторско, свързано със спорт и така се роди рубриката “Златните”, с която много се гордея, защото в нея имам възможността да се срещам с най-големите шампиони на България от различни спортове. Всяка една среща там ме е обогатила и намерила място в сърцето ми. Продължавам да се изумявам колко талантливи спортисти имаме, а колко малко внимание им отделяме. Затова са “Златните”, за да показват добрите примери, които имаме, но все по-рядко показваме!

- Хобита, занимания, други любими спортове – кои са за всеки от вас?

Виктор: Отскоро играя тенис. Много ми харесва да виждаш колко много неща се събират в един спорт. Спортувам редовно през седмицата. Фен съм и на маратоните. Имам няколко зад гърба си. Тичане на 10 и на 21 километра. Бих казал, че това е от страната ми, в която обичам да се предизвиквам. Намирам и време да чета книги. Харесвам криминалната и биографичната литература. Голяма част и привилегия беше за мен, когато Ийва – Ива Димитрова, авторката на книгата „С аромат на печени чушки“, ме покани да се включа в литературното четене на книгата й. Вълнуващо беше и това, че имах възможността да прочета книгата още преди печат с маркерите и коментарите от редактора.

Мария: Вече споделих, че и на мен най-новата ми страст в спорта е тенис на корт, книгите, които предпочитам да чета са биографии и психология, а изкуство обичам под всякаква форма - концерт, театър, кино.

- Казахте, че сте приятели и извън студиото? Разчитате ли един на друг?

Виктор: Да, приятели сме и то изключително близки. Прекарваме много време освен в работна среда и извън нея. Имаме толкова много допирни точки с Мария, затова много често хората ни виждат навсякъде заедно. Имаме еднакъв вкус за музика. Често и през уикенда сме заедно, говорим по телефона и извън работа. Както казах в началото Мария за мен е със знак на равенство на думата „отбор“. Всеки ден виждам какво означава екипна работа. Мога да разчитам за всичко на нея. И колкото и крехка да изглежда Мария е като онова дърво, което е останало там стабилно след силния ураган, а къщите не са успели да устоят на поривите на вятъра.

Мария: Така е, с Вито се допълваме чудесно, станахме наистина много добри приятели, знаем, че можем да разчитаме един на друг във всеки момент. Споделяме едни и същи интересни, което още повече допринася за добрата връзка помежду ни и ни прави още по-добър тандем. Ходим заедно на тенис, организираме уикенд пътувания с екипа, търсим винаги нови предизвикателства, в които да се впуснем, харесваме един стил музика, танци. Пожелавам на всеки, който се занимава с нашата професия да има толкова прекрасен колега като Виктор, защото аз съм истинска късметлийка с него. Може да ми завиждате!

