Малките действия променят голямата картина

Кампанията „ПромениКартинката“ на Филип Морис България вече няколко години насочва общественото внимание към необходимостта от отговорно потребителско отношение към отпадъците и особено - към неправилно изхвърляните на улицата цигарени фасове. Инициативата съчетава информационни послания, арт проекти и доброволчески акции, превръщайки отговорното и еко-съобразно поведение в споделена обществена кауза. Днес разговаряме с Диляна Якова - мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България - за визията на кампанията, постигнатите резултати и подкрепата за младите творци.

Кампанията вече има своето ясно разпознаваемо лице - от посланията в градската среда до активната работа с различни общности. Видимо е, че зад проекта стои цялостна идея, която го води през различните му проявления. Каква е основната философия зад кампанията „ПромениКартинката“ и какво според вас я прави различна от други инициативи с екологична насоченост?

„ПромениКартинката“ е част от глобалната визия на Филип Морис Интернешънъл за устойчиво развитие и отговорно отношение към околната среда. В България адаптирахме кампанията така, че да бъде близка до хората - с ясен, позитивен и провокиращ слоган. Основната философия е проста, но силна: малките действия водят до големи промени. Един фас, хвърлен в кошчето, е малка стъпка в правилната посока, но има силата да променя голямата картина около нас – в града, в природата, в културните нагласи на обществото ни.

Това, което ни отличава, е интегрираният подход – ПромениКартинката е информационна кампания с ясни послания, но не се ограничава като обхват и реализира редица партньорски проекти с културни и образователни институции. Кампанията включва арт инсталации, пътуващи изложби, студентски видеа, доброволчески акции за почистване и партньорства с водещи фестивали като Bansko Jazz Fest, Apolonia и CineLibri, АртБудилник. Ключови са партньорствата ни с общини, които ни помагат да организираме акции и да поставяме визуални материали в градската среда, прегръщайки идеята за променената картина около нас. Такива са Пловдив, Банско, Хисаря, В. Търново. Университетите – НАТФИЗ и УНСС, с които партнираме отлично, са източник на креативност и нови идеи. Така превръщаме екологичното поведение в споделена кауза за всеки ден, а не в еднократна акция.

- Какви резултати наблюдавате от кампанията досега и каква промяна в общественото поведение се стремите да насърчите?

- От старта си през 2021 г. „ПромениКартинката“ е привлякла над 600 доброволци и е събрала близо 3 тона отпадъци от градски паркове, реки и планински терени в София, Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград, Русе и още 10 български града. От създаването й до днес пътуващата ни изложба е обиколила половин България, а видеата на студентите от НАТФИЗ, вдъхновени от кампанията ни, достигнаха хиляди зрители.

Но най-важният резултат е промяната в нагласите. Кампанията не цели просто да почисти, а да възпитава – да покаже, че фасът не е „малък проблем“, а част от културната ни отговорност. Виждаме все повече хора, които се включват, споделят съдържание и говорят по темата. Това е знак, че посланието работи.

- Защо кампанията поставя такъв силен акцент върху проблема с неправилно изхвърлените цигарени фасове и как го комуникирате към обществото?

- Фасовете са най-често срещаният отпадък в градската среда. Те са малки, но безбройни като количество, разграждат се с години и замърсяват почвата и водата. Малко известен факт е, че филтрите на тютюневите продукти са направени от полимер и правилното място за изхвърлянето им е в коша за боклук, а не по улицата, в гората или на пясъка. Освен екологичен проблем, фасът е и символ на навик, който трудно се променя. Затова комуникацията ни е насочена към емоцията и личния избор. Не обвиняваме, а предлагаме решение: „Изхвърли фасовете правилно – промени картинката!“.

- Какво ви мотивира да включите студенти и млади творци в „ПромениКартинката“ и какво според вас добавя тяхното участие към каузата?

- Младите хора мислят смело и с езика на своето поколение умеят да създават съдържание, което ангажира. Затова партньорството ни с НАТФИЗ е толкова важно и ценно – студентите режисират и заснемат 30-секундни видеа, които използват хумор, метафори и силни визуални образи. Това прави посланието по-емоционално и достъпно. Освен това им даваме платформа да покажат таланта си и да участват в реална кауза. Всички видеа са налични в сайта на кампанията promenikartinkata.bg.

- Как оценявате ролята на видеоклиповете, създадени от студенти, в повишаването на обществената чувствителност към проблема с изхвърлените фасове?

- Тези видеа са едно от най-силните изразни средства за предаване на основните послания на кампанията. Те не просто информират – те провокират, разсмиват, шокират. Когато видиш клип, който с артистичен език показва колко абсурдно е да хвърляш фас на улицата, това остава в съзнанието ти.

Тези кратки видеа на студентите от НАТФИЗ могат да се видят и на някои от спирките на метрото до края на седмицата. Те превръщат проблема в тема за разговор и те карат да се усмихваш.

- Какво стои зад решението кампанията да се разшири и към теми като рециклиране на пластмаса, електронни устройства и батерии?

- Нашата цел е да изградим цялостна култура на устойчивост. Затова стартирахме програми за събиране и рециклиране на излезли от употреба електронни устройства и батерии, в партньорство с организации като „ЕкоСейф“. Това е следващата стъпка към по-широка екологична отговорност.

Какво предстои за „ПромениКартинката“ през следващите години и какви нови акценти бихте искали да добавите към нейната мисия?

Ще продължим да надграждаме с постоянство, творчество и партньорства - с нови арт формати, изложби, студентски видеа и дигитални кампании. Целта ни е да превърнем „ПромениКартинката“ в символ на културна промяна в устойчиво поведение за цялото общество.

