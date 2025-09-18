Криза удари и "Ергенът: Любов в рая"

Кризата в отношенията между Красимир Томов и Ана-Шермин се задълбочава. Тази вечер моделът не спря да се налива с вино и да се заяжда с бизнесмена, който още в началото на "Ергенът: Любов в рая" й подари диамантен пръстен.

Шермин не можеше да приеме, че нейният любим иска да напусне стаята, за да си хапне с други. Тя му направи забележка, че 24 часа всеки ден в седмицата яде, което вбеси Краси, и той и отвърна да спре да мрънка по 24 часа на ден.

Ана допусна, че разривът между двамата се дължи на голямата разлика в годините, но все още таи надежда, че отношенията им могат да станат интересни, ако не я притиска толкова и си говорят повече помежду си.

Преди Шермин да влезе при Краси, той водеше емоционален разговор на четири очи с Емили. Оказа се, че двамата се имали вземане даване в реалния живот, но връзката им не се е развила.

Сега май на шега Емили подхвърли на Красимир да се разведе с Шермин и да я приеме обратно в прегръдките си. Студентката по право е убедена, че Краси и Ана не са един за друг. Според госпожица Шишкова пъкленият план на моделката бил да продаде пръстена след края на романтичното риалити по бТВ и с парите да си оправи живота.

