Кралицата на Мултигруп припомни голямата си любов. Трогателни думи

Съпругата на покойния бизнесмен Илия Павлов – Кралицата на "Мултигруп" Дарина Павлова, отново почете паметта му по повод рождения му ден. Ако беше жив, основателят на „Мултигруп“ щеше да навърши 66 години.

„Помним, не си забравен“, написа Дарина в социалните мрежи, споделяйки, че той остава голямата ѝ любов.

Илия Павлов бе убит на 7 март 2003 г. в София. От брака си с Дарина двамата имат син – Илия-Калоян, и дъщеря – Паола. От първия си брак бизнесменът има дъщеря Венцислава.

Паметта за него продължава да живее в близките и семейството му, които всяка година отдават почит на рождението му.

