Колко пари висят по ръцете на Роналдо и Джорджина

Кристиано Роналдо и неговата любима Джорджина Родригес публикуваха много интересна снимка в инстаграм, която бе качена на "стори" в профила на аржентинката.

Кадърът предизвика бурни реакции в социалните мрежи и светските хроники, тъй като стойността на тази снимка се равнява на близо 19 милиона евро.

Какво може да се види на снимката?

На кадъра двамата са се хванали за ръце върху волана на автомобил "Bugatti", позирайки със своите скъпи бижута и часовници.

Колата се оценява на 12,4 милиона евро, годежният пръстен на Джорджина - 5,6 милиона, а часовниците марка "Patek Philippe" - 650 хиляди и 420 хиляди. Всичко взето общо се равнява на точно 18,9 милиона евро.

Припомняме, че Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са двойка от 2016 година. Те имат две деца заедно, а неотдавна се сгодиха, като в момента всички се интересуват дали сватбата ще се състои скоро.

Иначе коментарите бяха доста смесени. Докато някои се радват на двойката, други оплюват просташкия й лукс.



