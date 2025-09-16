Карлос Насар подлуди народа на морето!

Феноменалният ни щангист Карлос Насар се появи в ресторант в Поморие с майка си Поля Иванова и предизвика фурор в градчето.

Талантливото момче зарадва приятели на родителката си, раздаде много автографи и се снима с хората в заведението.

Междувременно самият Карлос отново подсказа, че е с новото си гадже - популярната волейболистка Александра Костадинова. Само преди дни тя пусна в сторито си в инстаграм плюшено мече, червени рози и ръка, която е хванала нейната.

Малко преди това пък бившата на Насар - гимнастичката Магдалина Миневска, също отговори на коментар в нета на приятел. "Колко си красива, жалко, че те изпуснаха", каза й той.

"За добро е", уточни тя.

Талантливото момиче развива успешно социалните си мрежи, където получава голяма подкрепа от феновете.

Иначе преди ден Карлос Насар се присъедини към тенис шампиона ни Григор Димитров и певеца Криско като посланици на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, пише България днес.

