Първата дама на САЩ и Бриджит Макрон, съпруга на френския президент, размениха няколко думи на срещата на върха „Be Best“ във Вашингтон, след като хуманоиден робот премина пред тях. Профайлър оцени срещата им.

Мелания Тръмп запази дистанция и използва пестеливи жестове по време на среща със съпругата на френския президент Макрон, Бриджит Макрон, на срещата на върха „Be Best“ във Вашингтон, окръг Колумбия, разкрива психотерапевтът Руслан Панкратов пред aif.ru.

Припомняме, че Тръмп и Макрон размениха няколко думи по време на втория ден от срещата на върха Be Best за изкуствен интелект и образование във Вашингтон. Британският експерт по четене по устни Никола Хиклинг транскрибира тайния им разговор.

Уточнява се, че разговорът е започнал, когато хуманоиден робот е преминал пред тях.

Панкратов отбелязва, че комуникацията на първите дами не надхвърля студения протокол.

„От тези изображения може само предпазливо да се спекулира за различни поведенчески стратегии, а не за „любовна/омразна“ връзка между първите дами. Мелания е демонстративно хладнокръвна, пестелива в жестовете си и дистанцирана, докато Бриджит е по-експанзивна, активно ангажирана и сякаш „запълва“ пространството. Взаимодействията им създават впечатление за учтива, премерена дипломатическа коректност: няма забележима конкуренция или „приятелска“ привързаност; има хладен протокол и от двете страни“, обясни експертът.

